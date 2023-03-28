"Мы были в шоке": Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанскую блогершу Айжан Байзакову во время путешествия в Токио выселили из отеля, об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Айжан Байзакова решила исполнить свою давнюю мечту и отправилась с супругом путешествовать в Токио. Но отпуск был омрачен непредвиденной ситуацией. Персонал токийского отеля выселил из номера отечественную звезду соцсетей.

"Нас выселили с отеля. Это жесть", — написала блогерша.

Девушка рассказала, что старается не обращать внимания на негативные моменты во время путешествия.

"Я стараюсь закрывать глаза на все негативные моменты, ведь Япония входила в список моих желаний. Мы ехали с позитивным настроем. Япония была моей мечтой, но вот как-то встретила, видимо она нас холодно", — сообщила Байзакова.

Stories Айжан Байзаковой. Скрин: instagram.com/bayzakova

Позже Айжан рассказала причину, по которой их попросили съехать из отеля. По словам инстадивы, поводом для выселения послужил беспорядок в номере.

"Причина, почему нас выселили из отеля, у нас в номере был беспорядок. Пришла уборщица, сфотографировала весь беспорядок, мол, еще чемоданы лежат на кровати. Я не знаю, куда их ложить, там нет шкафов. Сфотографировала это, передала менеджерам, а менеджеры попросили нас выселиться", — рассказала Байзакова.

Видео взято со страницы Айжан Байзаковой в Instagram

Блогерша призналась, что впервые попала в такую ситуацию.

"Я с таким сталкиваюсь впервые. Я понимаю, если бы я в первый раз выехала за границу. Я была много где, и с таким инцидентом я сталкиваюсь впервые. Мы были в шоке", — призналась девушка.

Ранее мы писали, что Айжан Байзакову разгневал поступок брата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/scandals/2014317-my-byli-v-shoke-ayzhan-bayzakovu-vyselili-iz-otelya-v-yaponii/