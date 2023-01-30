Ерке Есмахан и Raim показали, как проводят медовый месяц в Дубае

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Отечественные артисты Ерке Есмахан и Raim, улетевшие в ОАЭ, поделились кадрами своего первого отдыха после совершения "неке". Молодожены наслаждаются медовым месяцем, передает NUR.KZ.

Напомним, Ерке Есмахан и певец Raim сочетались браком по мусульманским традициям. Новоиспеченный муж Ерке сделал обращение в Сети, в котором попросил прекратить хейт в их адрес.

Сама же Ерке, впервые выйдя на связь с подписчиками после обряда "неке", рассказала, как ее приняли родители мужа, которого она старше на 12 лет.

Молодожены решили провести медовый месяц в Дубае. Ерке и Raim поделились кадрами отдыха на своих страничках в Instagram.

Ерке Есмахан и Raim. Фото: instagram.com/raimusican

Влюбленные все время проводят вместе, разместившись в одном из шикарных отелей Дубая, они катаются на машине и наслаждаются видами города, занимаются спортом и прогуливаются по ночному мегаполису.

"Когда шли на ужин вдоль берега, увидели фейерверк. Красиво", - поделилась романтическим настроением Ерке в сторис.

Ранее Ерке Есмахан рассказывала, что изменилось в ее жизни после совершения "неке".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2007314-erke-esmahan-i-raim-pokazali-kak-provodyat-medovyy-mesyats-v-dubae/