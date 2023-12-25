"Покоряет мир своей красотой": модный образ Дамели Sweet в Париже собрал комплименты в Сети
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Дамеля Sweet отправилась на Рождество в Париж. Казахстанская блогерша показала в Instagram серию фотографий в модном образе и получила массу комплиментов от восторженных подписчиков, передает NUR.KZ.
Дамеля Sweet осуществила одну маленькую мечту - она улетела в столицу Франции в разгар предновогодней суеты. Судя по посту в Instagram, девушка никому не сообщила о поездке за границу.
Вдохновленная блогерша пожелала такой же радости своим восхищенным подписчикам.
Позже Дамеля дала возможность пользователям Сети разглядеть свой образ со всех сторон. Девушка надела брендовый жакет с мехом на рукавах, а волосы завязала ярко-красным бантом.
"Здравствуй, Рождество в Париже", - подписала публикацию блогерша.
Поклонники девушки поспешили выразить свои эмоции от увиденного в комментариях.
"Покоряет мир своей красотой", "Шикарный образ, стиль - ты как всегда сногсшибательная красавица", "Париж Вам к лицу", "Нереальная", - пишут подписчики Дамели.
Недавно инста-дива восхитила поклонников "морозными" снимками из Борового.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052447-pokoryaet-mir-svoey-krasotoy-modnyy-obraz-dameli-sweet-v-parizhe-sobral-komplimenty-v-seti/