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"Покоряет мир своей красотой": модный образ Дамели Sweet в Париже собрал комплименты в Сети

Опубликовано:

Дамеля Sweet
Дамеля Sweet. Фото: instagram.com/damelya_sw_

Дамеля Sweet отправилась на Рождество в Париж. Казахстанская блогерша показала в Instagram серию фотографий в модном образе и получила массу комплиментов от восторженных подписчиков, передает NUR.KZ.

Дамеля Sweet осуществила одну маленькую мечту - она улетела в столицу Франции в разгар предновогодней суеты. Судя по посту в Instagram, девушка никому не сообщила о поездке за границу.

Вдохновленная блогерша пожелала такой же радости своим восхищенным подписчикам.

Позже Дамеля дала возможность пользователям Сети разглядеть свой образ со всех сторон. Девушка надела брендовый жакет с мехом на рукавах, а волосы завязала ярко-красным бантом.

"Здравствуй, Рождество в Париже", - подписала публикацию блогерша.

Поклонники девушки поспешили выразить свои эмоции от увиденного в комментариях.

"Покоряет мир своей красотой", "Шикарный образ, стиль - ты как всегда сногсшибательная красавица", "Париж Вам к лицу", "Нереальная", - пишут подписчики Дамели.

Недавно инста-дива восхитила поклонников "морозными" снимками из Борового.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2052447-pokoryaet-mir-svoey-krasotoy-modnyy-obraz-dameli-sweet-v-parizhe-sobral-komplimenty-v-seti/

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