"Уже поздно": улетевшая на Мальдивы Ерке отшутилась на просьбу показать фото в купальнике

Ерке Есмахан. Фото: instagram.com/erke_esmahan

Улетевшая с мужем на Мальдивы Ерке Есмахан решила выделить время для общения с подписчиками в Instagram и ответила на их вопросы. Она рассказала, почему не делится фото в купальнике, передает NUR.KZ.

Кое-кто из подписчиков спросил Ерке, почему она хочет казаться счастливой.

"Как это? Вы так говорите, как будто живете со мной. Люди сейчас странные, когда говоришь, что счастлива, они не верят, когда кто-то несчастлив - радуются.

Задайте сначала себе вопрос, почему вам люди кажутся несчастными? Не живите соцсетями. Наоборот, в Инстаграм многие все не показывают, чтобы не сглазили. Я одна их таких. В Инстаграм мало правды, вся правда - в доме", - написала Ерке.

А кто-то пожаловался на то, что Raim заблокировал его аккаунт после сообщения с критикой.

"Во-первых, я не контролирую страничку мужа. Но почему люди должны терпеть ваши слова? Ваш аккаунт фейковый, наверное, написали все, что взбрелось в голову.

И не только Raim, но и кто-нибудь другой вас бы тоже поставил в блок. А теперь вы не ленитесь писать мне. Почему вы так несчастны? Займитесь лучше своей жизнью, чем следить за жизнью других", - заявила певица, отметив, что с легкостью блокирует недоброжелателей.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

У Ерке поинтересовались, как она справляется с ненавистью людей. Артистка заявила, что никому не собирается ничего доказывать и тратить нервы на негатив.

Поскольку Ерке и Raim отдыхают на Мальдивах, фанаты выразили желание увидеть фото Ерке в купальнике.

"Ойбой, никогда таких фото не выкладывала. А сейчас и вовсе уже поздно", - отшутилась она.

Сторис Ерке Есмахан. Скриншот: instagram.com/erke_esmahan

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2027514-uzhe-pozdno-uletevshaya-na-maldivy-erke-otshutilas-na-prosbu-pokazat-foto-v-kupalnike/