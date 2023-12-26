Закрытый купальник Аши Матай на Мальдивах восхитил пользователей Сети (фото)

Аша Матай отдохнула на Мальдивах. Известная телеведущая и певица показала подписчикам несколько фотографий - поклонников сразил сдержанный образ 35-летней звезды, передает NUR.KZ.

Свой день рождения Аша Матай отметила с родными на роскошном курорте. Ранее телеведущая, актриса и певица показывала поклонникам ярко-розовый пляжный образ.

На этот раз девушка показала подписчикам не менее яркие фотографии в бассейне, а также поделилась впечатлениями от времяпрепровождения.

"Отдых на Мальдивах приносит невероятное удовлетворение. Белоснежные пляжи, теплое лазурное море и уютные водные бунгало создают идеальное окружение для расслабления. Этот райский уголок заряжает энергией и вдохновляет на новые свершения. Возвращение с Мальдив обогащает воспоминаниями и вдохновляет на продуктивную работу, наполняя каждый проект свежими идеями", - делится впечатлениями Аша.

Подписчики и подписчицы звезды не могли не обратить внимание на буркини - купальник, который полностью прикрывал ее тело. Пользователи Сети восхитились сдержанностью актрисы.

"Отличный получился отдых! Купальник прекрасный, закрытый", "Отличный купальник!", "Как приятно смотреть! Купальник огонь. Воспитание и нрав", - пишут в комментариях под теплой публикацией.

Ранее мы писали о том, как складывается жизнь и творчество Аши Матай.