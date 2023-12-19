"Поддержу тебя во всем и пойду за тобой": Асель Садвакасова написала трогательный пост мужу

Казахстанская актриса и продюсер Асель Садвакасова трогательно поздравила мужа с днем рождения в соцсети. Влюбленные улетели в Париж и наслаждаются отдыхом, передает NUR.KZ.

Асель Садвакасова и Магжан Тлеуханов сыграли свадьбу в июле этого года. Позже Асель показала квартиру в Дубае, куда они с мужем переехали на время. Сейчас же супруги находятся в самом романтическом городе мира - Париже.

Сторис Асель Садвакасовой. Скриншот: instagram.com/asselsadvakassova

В день рождения Магжана Асель обратилась к нему в соцсети, отметив, что очень его любит.

"Мои слова сегодня не сильно будут отличаться от тех, что я говорю тебе каждый день - я тебя люблю и благодарю тебя просто за то, что ты есть.

Жаным, ты настоящий мужчина - умный, мудрый, добрый, понимающий, талантливый, веселый, ты удивительный, и если бы ты видел себя моими глазами, ты бы никогда больше в себе не сомневался.

Я многому у тебя учусь, ты умеешь видеть в людях свет и всегда принимаешь их такими, какие они есть, у тебя большое доброе сердце", - отметила Асель.

Она оставила теплые пожелания, к которым присоединились и ее подписчики.

"Следуй за своими мечтами и пусть они обязательно исполняются, а я всегда тебя во всем поддержу и пойду за тобой", - написала Асель.

"Как же круто и приятно наблюдать за вами. Желаю всем женщинам мира почувствовать гармонию с собой и любимым человеком", "Какие вы классные, вы мой романтический фильм о любви", "Как вы похожи друг на друга, Будьте счастливы", - гласят комментарии.