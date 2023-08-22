"Завидую вашему мужу": улетевшая на Мальдивы Майя Бекбаева впечатлила пляжным образом

Майя Бекбаева. Кадр из видео: instagram.com/mayabekbayeva

Улетевшая с семьей на Мальдивы отечественная телеведущая Майя Бекбаева поделилась новым видео в своем Instagram-аккаунте и получила массу лестных отзывов в свой адрес, передает NUR.KZ.

"В конечном итоге цель жизни проста: качественно прожить как можно больше счастливых дней!" - написала Майя под видео, на котором запечатлелась в пляжном образе на фоне красивого пейзажа.

Пользователи соцсети отметили, что Майя является примером для подражания.

"Умная, образованная, женственная и такая красивая женщина в одном лице! Я завидую вашему мужу", "Удивительное сочетание красоты, ума, женственности и обаяния", "Майя, вы шикарная, как я хочу, чтобы моя доча была похожа на вас", "Вы мудрая, очаровательная супруга! Безупречная мама! Ну и, конечно, обаятельная женщина", - отметили пользователи Казнета.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2033439-zaviduyu-vashemu-muzhu-uletevshaya-na-maldivy-mayya-bekbaeva-vpechatlila-plyazhnym-obrazom/