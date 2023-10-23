Асель Садвакасова сообщила о переезде в Дубай
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Продюсер, актриса и певица Асель Садвакасова сообщила своим фанатам в Instagram, что переехала в Дубай. Она намерена пожить там какое-то время вместе с мужем, передает NUR.KZ.
Напомним, Асель Садвакасова рассказала о тяжелом потрясении, которое пережила после свадьбы. Ей пришлось прервать беременность по медицинским показаниям. Актриса также призналась, какие страхи ее одолевали в тот сложный период.
Асель сообщила фанатам, что переехала в Дубай, где намерена осуществить ряд своих планов.
"Мы с Магжаном еще весной, когда жили на Бали, решили, что осенью какое-то время поживем в Дубае. Этот момент настал, и я очень счастлива.
Буду готовить семейное гнездышко и ждать приезда любимого мужа", - написала Асель, признавшись, что очень хочет создать уют в их новом доме.
Асель отметила, что, находясь в Дубае, хочет заняться здоровьем, а также учиться.
"Я поступила на коуча, психолога прям в университеты и 3-4 раза в неделю буду учиться", - написала она.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2042136-asel-sadvakasova-soobschila-o-pereezde-v-dubay/