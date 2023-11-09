"Исполнилась детская мечта": разведенная Балжан Бидаш прыгнула с парашютом в Дубае (видео)

Отечественная певица Балжан Бидаш, улетевшая в ОАЭ, показала, как проводит время на отдыхе. Экс-супруга Жахана Утаргалиева поделилась яркими кадрами из Дубая в соцсети, передает NUR.KZ.

Мы писали ранее, что разведенная Балжан Бидаш дала волю слезам. Певица улетела в Дубай. В своем блоге она показала, как проводит время в Эмиратах.

Балжан прыгнула с парашютом, преодолев давний страх перед высотой.

"Исполнилась моя детская мечта", - написала она.

В ленте экс-солистка "КешYOU" поделилась новыми фото из Дубая.

"Эмиратский вайб", - подписала она снимки.

В карусели можно увидеть Балжан в белом платке, позирующую у мечети. Фанаты отметили, что артистка великолепно выглядит.

"Ты похожа на птицу", "Красавица, я рад за вас", "Как ей идет платок", "Будь счастлива, красивая", "И наряд, и сама прекрасна", - отметили подписчики.

Напомним, экс-супруг Балжан Бидаш, актер и продюсер Жахан Утаргалиев, признался, что хотел сохранить семью.