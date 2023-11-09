"Исполнилась детская мечта": разведенная Балжан Бидаш прыгнула с парашютом в Дубае (видео)
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Отечественная певица Балжан Бидаш, улетевшая в ОАЭ, показала, как проводит время на отдыхе. Экс-супруга Жахана Утаргалиева поделилась яркими кадрами из Дубая в соцсети, передает NUR.KZ.
Мы писали ранее, что разведенная Балжан Бидаш дала волю слезам. Певица улетела в Дубай. В своем блоге она показала, как проводит время в Эмиратах.
Балжан прыгнула с парашютом, преодолев давний страх перед высотой.
"Исполнилась моя детская мечта", - написала она.
В ленте экс-солистка "КешYOU" поделилась новыми фото из Дубая.
"Эмиратский вайб", - подписала она снимки.
В карусели можно увидеть Балжан в белом платке, позирующую у мечети. Фанаты отметили, что артистка великолепно выглядит.
"Ты похожа на птицу", "Красавица, я рад за вас", "Как ей идет платок", "Будь счастлива, красивая", "И наряд, и сама прекрасна", - отметили подписчики.
Напомним, экс-супруг Балжан Бидаш, актер и продюсер Жахан Утаргалиев, признался, что хотел сохранить семью.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2044981-ispolnilas-detskaya-mechta-razvedennaya-balzhan-bidash-prygnula-s-parashyutom-v-dubae-video/