"Путешествие в иное измерение": Куралай Анарбекова поделилась фото с острова Бали

Отечественная актриса, продюсер и ведущая трэвел-шоу "Орел и решка. Казахи" Куралай Анарбекова показала в соцсети яркие и красочные фото с острова Бали, передает NUR.KZ.

Куралай Анарбекова, известная по фильмам "Брат или брак", "Жаужүрек мың бала" и другим, рассказала своим подписчикам в Instagram, что поездка в Индонезию стала для нее незабываемой.

На остров Куралай отправилась вместе со съемочной группой трэвел-шоу "Орел и решка. Казахи".

"Бали - это не просто остров, это путешествие в иное измерение", - отметила актриса.

Пользователи соцсети вдохновились красочными фото и отметили, что Куралай украшает эти снимки.

"Красавица, поэтому красиво все!", "Воздушная и нежная!", "Боже, как красиво", "Вы и природа, супер!" - написали в комментариях подписчики.