Али Окапов после травли в Сети из-за ордена "Құрмет" улетел с семьей в Таиланд (фото, видео)

Певец Али Окапов, оказавшийся в центре скандала из-за вручения ему ордена "Құрмет", решил взять паузу и с семьей улетел в Таиланд. Исполнитель показал в соцсети, как отдыхает после перенесенного стресса, передает NUR.KZ.

Али разместил видео с маленьким сыном, где они сидят на берегу моря.

"Не успею моргнуть, как мой птенчик вырастет. С одной стороны, мечтаем, чтобы он поскорее пошел и заговорил, а с другой - не можем пропустить такое сладкое время", - отметил он.

"Люди, вы так сильно обидели Али. Он такой воспитанный, скромный парень", "Али, спасибо твоей маме за такое воспитание", "Али, в жизни еще много будет испытаний", "Может, и хорошо, что такой хейт был, о вас узнали все, и о ваших достижениях", - написали комментаторы.

В Таиланд отправилась и его звездная мама Роза Рымбаева. Она показала на своей страничке фото с внуком.

Напомним, в октябре этого года Али Окапова наградили орденом "Құрмет". Однако после хейта в Сети певец заявил, что готов отказаться от всех наград.

За артиста вступился музыкант Иманбек. Окапов написал еще один пост в соцсетях, где анонсировал свое интервью с Динарой Сатжан.

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала отказ Али от наград. Роза Рымбаева впервые высказалась о скандале с награжением ее сына орденом "Құрмет".