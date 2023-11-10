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Али Окапов после травли в Сети из-за ордена "Құрмет" улетел с семьей в Таиланд (фото, видео)

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Али Окапов
Али Окапов. Фото: instagram.com/aliokapov

Певец Али Окапов, оказавшийся в центре скандала из-за вручения ему ордена "Құрмет", решил взять паузу и с семьей улетел в Таиланд. Исполнитель показал в соцсети, как отдыхает после перенесенного стресса, передает NUR.KZ.

Али разместил видео с маленьким сыном, где они сидят на берегу моря.

"Не успею моргнуть, как мой птенчик вырастет. С одной стороны, мечтаем, чтобы он поскорее пошел и заговорил, а с другой - не можем пропустить такое сладкое время", - отметил он.

"Люди, вы так сильно обидели Али. Он такой воспитанный, скромный парень", "Али, спасибо твоей маме за такое воспитание", "Али, в жизни еще много будет испытаний", "Может, и хорошо, что такой хейт был, о вас узнали все, и о ваших достижениях", - написали комментаторы.

В Таиланд отправилась и его звездная мама Роза Рымбаева. Она показала на своей страничке фото с внуком.

Напомним, в октябре этого года Али Окапова наградили орденом "Құрмет". Однако после хейта в Сети певец заявил, что готов отказаться от всех наград.

За артиста вступился музыкант Иманбек. Окапов написал еще один пост в соцсетях, где анонсировал свое интервью с Динарой Сатжан.

Министр культуры и информации Аида Балаева прокомментировала отказ Али от наград. Роза Рымбаева впервые высказалась о скандале с награжением ее сына орденом "Құрмет".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2045198-ali-okapov-posle-travli-v-seti-iz-za-ordena-qurmet-uletel-s-semey-v-tailand-foto-video/

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