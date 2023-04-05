"Мы не устраивали никакого скандала": Байзакова высказалась о выселении из отеля в Токио

Айжан Байзакова. Фото: instagram.com/bayzakova

Казахстанский блогер Айжан Байзакова рассказала в Instagram, чем закончилась история с выселением из отеля в Токио, куда она отправилась путешествовать, передает NUR.KZ.

Напомним, недавно Айжан Байзакова рассказала, как ее выселили из отеля в Японии. По словам инстадивы, поводом для выселения послужил бардак в комнате.

Подписчики поинтересовались, чем закончилась неприятная история.

"Вы устроили скандал в первом отеле? Деньги вернули?" - был задан вопрос блогеру.

Айжан призналась, что случившееся ее не расстроило.

"Нет, никакого скандала мы не устраивали. Приняли как данность. Даже обрадовались, кажется.

Вы видели, отель был ужасный. Кажется, там горничная просто ленивая была, что решила нажаловаться на бардак.

Нам вернули остаток денег и на него мы сняли отель лучше. В очередной раз доказывает то, что ни случается - все к лучшему", - отметила она.

Сторис Айжан Байзаковой. Скриншот: instagram.com/bayzakova

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2015489-my-ne-ustraivali-nikakogo-skandala-bayzakova-vyskazalas-o-vyselenii-iz-otelya-v-tokio/