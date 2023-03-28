Индира Едильбаева отметила день рождения с возлюбленным на Бали (видео)

Индира Едильбаева. Фото: instagram.com/indi_edilbayeva

Казахстанская певица Индира Едильбаева отметила 32-летие на Бали и выложила романтическое видео с возлюбленным в Instagram. Фанаты пожелали ей счастья, передает NUR.KZ.

"Я нашла самую прекрасную любовь", - подписала Индира романтическое видео с возлюбленным.

Индира рассказала в сторис, что отметила свой день рождения на Бали в одном из красивых ресторанов. Избранник устроил ей такой сюрприз, за что она была ему благодарна.

Именинницу поздравили работники ресторана, преподнеся тортик со свечой и исполнив песню Happy Birthday to You.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали паре счастья.

"С днем рождения, Индира, будь счастлива", "Теперь нам нужна история о том, как вы познакомились", "Счастья молодым", "Красота", "Сладкая", "А кто он?", "Я как будто дораму смотрю", - отреагировали фанаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2014284-indira-edilbaeva-otmetila-den-rozhdeniya-s-vozlyublennym-na-bali-video/