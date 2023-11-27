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"С сыном вышли погулять по пляжу": Жания Джуринская показала округлившийся живот

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Жания Джуринская
Жания Джуринская. Фото : instagram.com/djurinskaya

Казахстанская актриса Жания Джуринская, улетевшая на Мальдивы, показала фото с округлившимся животом и умилила своих подписчиков в соцсети, которые посоветовали, как назвать второго малыша, передает NUR.KZ.

В середине октября Жания Джуринская сообщила о второй беременности. А несколькими днями ранее Жания и ее супруг, актер Данияр Хизметов, провели гендерную вечеринку в этно-стиле. Они узнали, что у них будет мальчик.

Пара улетела на отдых на Мальдивы. Актриса разместила фото в белом вязаном ансамбле, демонстрируя округлившийся живот.

"С сыном вышли погулять по пляжу. Необычные имена мужские накидаете мне сюда. Буду благодарна", - отметила Жания.

Фанаты и коллеги предложили ей разные имена, среди которых Магжан, Самир, Ибрагим, Дияр, Асанали, Таир и другие. Они отметили, что Жание к лицу ее "интересное положение".

"Какая красотка", "Очень идет беременность, пусть протекает все легко", "Нам сказали, что имя ребенок сам выбирает, нужно просто выбрать понравившиеся имена и читать вслух, следить за его реакцией", - отметили подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2047751-s-synom-vyshli-pogulyat-po-plyazhu-zhaniya-dzhurinskaya-pokazala-okruglivshiysya-zhivot/

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