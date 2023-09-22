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Уникальный сезон шоу "Орел и Решка. Казахи" покажут на казахстанском ТВ

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Куралай Анарбекова и Гани Ажикенов
Куралай Анарбекова и Гани Ажикенов. Фото: телеканал Silk Way

Телеканал Silk Way представит своим зрителям уникальный сезон популярного трэвел-шоу под названием "Орел и Решка. Казахи", пишет NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу телеканала.

В 15 выпусках программы монетка будет вершить судьбы неискушенных путешественников – кинопродюсера, актрисы Куралай Анарбековой и известного блогера Гани Ажикенова. Ведущие побывают в регионах Казахстана и покажут особенности и красоту уникальных мест страны, а также поделятся своими впечатлениями в путешествиях по удивительным городам мира.

Казахстанская версия популярной телевизионной франшизы начнется с поездки в Катон-Карагай – одно из красивейших мест нашей страны. Затем Гани и Куралай погрузятся в незабываемый мир сакрального Мангистау и проведут уикенд в древнем Туркестане. Ведущих ждут приключения в фантастическом Дубае, прекрасной Венеции, карнавальном Рио-де-Жанейро. При этом, везде наши путешественники встретятся с казахами, расскажут истории их жизни за рубежом.

"Это замечательное шоу дает возможность узнать о нашей Родине совершенно с другого ракурса. Проект раскроет уникальность и неповторимость регионов Казахстана, расскажет о людях с интересной судьбой и увлечениями. В этом и есть фишка нашей версии популярного трэвел-шоу", – отметила генеральный директор телерадиокомплекса президента РК Раушан Кажибаева.

Напомним, "Орел и Решка" не раз проводила незабываемые уикенды в Астане и Алматы. И на протяжении всех сезонов программы зрители Казахстана гостеприимно приглашали ведущих передачи в свои любимые города. А теперь программа продолжит свое путешествие по другим местам Казахстана.

Куралай Анарбекова и Гани Ажикенов
Куралай Анарбекова и Гани Ажикенов. Фото: телеканал Silk Way

"Орел и решка" – любимое многими украинское трэвел-шоу о путешествиях, впервые появившееся на телевидении в 2011 году.

Как указывается на сайте телеканала "Интер", где вещалась телепередача, каждый эпизод рассказывает об одной стране или городе с двух точек зрения: без ограничения средств и в тотальной экономии.

В начале каждого выпуска ведущие подкидывают монетку, чтобы выяснить, кто из них проведет выходные с золотой кредитной карточкой, а кто – со 100 долларами.

Silk Way, как пишет МИА "Казинформ", – новый международный телеканал, запущенный телерадиокомплексом (ТРК) президента. Начал свое вещание с сентября 2023 года, ведется оно круглосуточно на казахском и русском языках, сигнал канала доступен более, чем в 10 странах ближнего зарубежья. Отмечалось, что аудитории нового телеканала будет представлен контент исключительно оригинального казахстанского производства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2037721-unikalnyy-sezon-shou-orel-i-reshka-kazahi-pokazhut-na-kazahstanskom-tv/

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