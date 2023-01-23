"Эта поездка все изменила": уехавший за границу Тимур Балымбетов растрогал соцсети семейными фото

Тимур Балымбетов с сыном. Фото: instagram.com/balukz

Казахстанский продюсер Тимур Балымбетов отправился с женой и маленьким ребенком в отпуск за границу. Семейные кадры растрогали поклонников пары, передает NUR.KZ.

"Первые деньки в Таиланде. Наш Русал подсел на кокос. А еще личное достижение - это то, что Иса стал со мной нежиться и хочет, чтобы я его гладил. Говорю "массаж-массаж", и он ложится рядом и ждет. Раньше нежности были для мамы, а со мной только игры, но эта поездка все изменила. Счастлив!" - написал Тимур в своем Instagram.

"Будьте здоровы, счастливы вместе и берегите свой семейный очаг!", "Малыш - ксерокс папы", "Хорошего отдыха, дорогие наши!", "Мой самые любимые! Русалка - огонь!" - прокомментировали пользователи соцсети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006393-eta-poezdka-vse-izmenila-uehavshiy-za-granitsu-timur-balymbetov-rastrogal-sotsseti-semeynymi-foto/