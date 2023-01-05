"Без тостов и лишней суеты": Супермамасита и ее муж сыграли свадьбу на Мальдивах (видео)

Алия Байтугаева с мужем. Фото: instagram.com/super.mamasita

Казахстанский блогер-миллионник Алия Байтугаева, известная как Супермамасита, показала кадры своей свадьбы, которую отметила на Мальдивах. Инстадива заявила, что это уже третья свадьба в ее жизни, передает NUR.KZ.

Ранее улетевшая на Мальдивы Супермамасита показала, как отдыхает с семьей. Блогер с мужем и детьми встретила Новый год на райских островах.

В этот раз Алия поделилась видео, на котором запечатлелась в роскошном свадебном платье. Она отметила, что в третий раз выходит замуж за отца своих детей.

"Наша третья мальдивская ️свадьба! И если вы уже когда-то давно поженились, то никогда не поздно переиграть еще раз! Без родственников, тостов и лишней суеты!

И такую свадьбу я желаю своей дочери! Любите друг друга, устраивайте вот такие мини-праздники, ведь чувства иногда остывают и периодически их надо разжигать", - написала она в Instagram.

"Как вам идет каждый раз выходить замуж за одного и того же любимого мужчину", "Поздравляю! Пусть это станет традицией, каждый год выходить замуж за Диаса", "Деньги есть, можно хоть десятую свадьбу играть", "Дорогая, будь счастлива", "Я тоже хочу свадьбу на Мальдивах", - отреагировали подписчики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004277-bez-tostov-i-lishney-suety-supermamasita-i-ee-muzh-sygrali-svadbu-na-maldivah-video/