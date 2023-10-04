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"Я смелая": Мадлен сообщила о своем переезде в Дубай (видео)

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Мадлен
Мадлен. Фото: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Отечественный блогер Мадина Мамадалиева, более известная как Мадлен, сообщила своим фанатам в Instagram о временном переезде в другую страну. Новым местом проживания Мадлен выбрала Эмираты, передает NUR.KZ.

"Как-то даже немного грустно. Вот я смелая, конечно! Сняла квартиру в аренду и улетаю пожить в другую страну", - написала она.

Блогер призналась, что ей будет нелегко жить в разлуке с родными.

"Вы должны понимать, что прилететь в Дубай в пятизвездочный отель на неделю - это совсем другое, жить здесь - это другое, как и в любой стране, поэтому я буду надеяться на вашу поддержку.

Я прилетела совсем одна, но так как вы у меня есть, я не одна, у меня тут есть много знакомых, друзей, подруг, поэтому я не думаю, что мне будет одиноко, но если меня будет накрывать, так как я привыкла жить с семьей, я привыкла, что все со мною рядом, я буду ждать от вас поддержки", - отметила она.

Сторис Мадлен
Сторис Мадлен. Скриншот: instagram.com/_m_a_d_l_e_n

Она также показала, свое новое жилье в центре Дубая.

"Ребята, я так довольна, я бронировала апартаменты за 2 месяца. Так красиво, прям вау, новая обстановка. В самом центре, в самом сердце. Цветочки, фруктики, как меня красиво встретили мои друзья, спасибо вам огромное", - отметила она.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

Видео взято со страницы Мадлен в Instagram

Ранее Мадлен рассказала, на что готовы мужчины ради встречи с ней. Чтобы провести с ней один ужин, воздыхатели готовы заплатить 20 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2039535-ya-smelaya-madlen-soobschila-o-svoem-pereezde-v-dubay-video/

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