Диана Кырыкбай попозировала на Мальдивах в модном аутфите

Диана Кырыкбай. Фото: instagram.com/diana_kyrykbay

Отечественная телеведущая Диана Кырыкбай, отдыхающая на Мальдивах, продемонстрировала свой модный аутфит и вызвала восторг подписчиков в соцсети, передает NUR.KZ.

Диана примерила корсет и юбку-шорты. Ее образ дополнили маленькая белая сумочка и жемчужная нить. Волосы девушка аккуратно собрала в пучок.

"Просто красивая я", - написала она.

"Красавица", "Загорела под солнцем", "Красота на фоне красоты", "Когда замуж выйдешь?", "Красивая, загорелая", "Обаятельная, обворожительная, супербогиня", "Как ты прекрасна", "Правильно, вот так нужно жить", - написали они.

Напомним, Диана Кырыкбай рассказала, во сколько обойдется калым ее жениху. Девушка объяснила, почему оценила калым за себя в 50 тысяч долларов. Телеведущая также прокомментировала слухи о романе с Димашем Кудайбергеном.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2032648-diana-kyrykbay-popozirovala-na-maldivah-v-modnom-autfite/