Беркут показал кадры семейного отдыха на Бали (видео)

Беркут с семьей. Кадр видео: instagram.com/berkut_aibekjan

Казахстанский певец Беркут вместе со своей женой Аишей и детьми отправился на Бали и показал теплые кадры семейного отдыха, передает NUR.KZ.

Видео с участием Беркута и его семьи, снятое в жарких краях, появилось на странице музыкального исполнителя в Instagram.

"В основном люди на Бали такие простые и вежливые. Вода в море кристально чистая! Спасибо. В любом случае, наш отпуск начинается хорошо", - написал артист.

Подписчики Беркута пожелали ему хорошего отдыха.

"Отличного вам отдыха с семьей", "Прекрасная семья ваша. Восхищаюсь. Желаю, чтобы таких семей было больше", "Малой запарился от жары, домой в снежный Казахстан хочет", "В каждой семье есть такой ребенок, как Омар", - прокомментировали они.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2004943-berkut-pokazal-kadry-semeynogo-otdyha-na-bali-video/