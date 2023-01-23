Нурболат Абдуллин устроил сюрприз беременной супруге на Мальдивах (видео)

Нурболат Абдуллин с супругой. Фото: instagram.com/faridush_zh

Казахстанский певец Нурболат Абдуллин, улетевший с семьей на Мальдивы, устроил беременной супруге сюрприз - незабываемый ужин у моря и дорогой подарок, передает NUR.KZ.

Напомним, в конце ноября Нурболат Абдуллин с женой провели гендер-пати. На этом настояли их маленькие дочери.

Недавно певец, взяв семью, улетел на Мальдивы. В соцсетях он и его супруга поделились кадрами романтического ужина у моря, сюрприз, который артист устроил своей любимой, был незабываемым. Нурболат подарил Фариде кольцо с сапфиром и бриллиантами.

Молодая женщина поблагодарила мужа за подарок, который пришелся по душе и их малышкам.

Сторис жены Нурболата Абдуллина. Кадр из видео: instagram.com/faridush_zh

Ранее обнаживший торс на пляже Нурболат Абдуллин взбудоражил поклонниц. Подписчики пожелали хорошего отдыха ему и его семье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/personal-life/2006349-nurbolat-abdullin-ustroil-syurpriz-beremennoy-supruge-na-maldivah-video/