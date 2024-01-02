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30 лет независимости Казахстана

Токаев дал объемное интервью, где затронул темы январских событий и строительства АЭС

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

В среду газета "Egemen Qazaqstan" опубликует большое интервью Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на советника президента – пресс-секретаря президента РК Берика Уали.

"Завтра в газете "Egemen Qazaqstan" будет опубликовано объемное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева генеральному директору ТОО "Қазақ газеттері" Дихану Қамзабекұлы.

Президент даст ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, январских событий 2022 года, семейно-бытового насилия, строительства АЭС. Кроме того, будут затронуты и некоторые другие актуальные темы", – написал на своей странице в Facebook советник президента – пресс-секретарь президента РК Берика Уали.

Накануне Акорда сообщала о том, что Токаев направил поздравления президентам Кубы и Словакии. А в ночь на 1 января было опубликовано новогоднее обращение президента – о чем он говорил, можно узнать здесь.

Строительство АЭС в Казахстане

Вопрос строительства АЭС в Казахстане обсуждается уже не один год.

В 2019 году на государственном уровне объявили, что первую казахстанскую АЭС планируют построить в Алматинской области. В конце 2021 года тогда еще глава фонда "Самрук-Казына", а ныне – министр энергетики Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить в поселке Улкен Алматинской области.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. А летом этого года министр энергетики заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Однако референдум все же обязали провести. Сделать это предложил президент Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу от 1 сентября 2023 года. О том, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС, рассказывал вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев. А о цене на само строительство высказывался гендиректор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.

Что произошло в январе 2022 года в Казахстане?

В 2022 году через несколько дней после Нового года в Казахстане вспыхнули протесты на фоне подорожания сжиженного газа, которые позже переросли в массовые беспорядки. Самые масштабные действия развернулись в Алматы.

В ночь с 4 на 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел чрезвычайное положение в Алматы и Мангистауской области. А утром отправил правительство Казахстана в отставку.

Протесты и беспорядки проходили во многих казахстанских городах – Астане, Актобе, Уральске, Павлодаре, Атырау, Таразе и других.

В ночь с 5 на 6 января вооруженные участники беспорядков захватили аэропорт в Алматы. Позже он был освобожден, а в городе началась спецоперация.

6 января Токаев обратился к главам стран ОДКБ за помощью. Далее, 7 января, он выступил с обращением к народу, а 11-го числа – выступил в мажилисе и поставил ряд задач перед новым премьер-министром страны Алиханом Смаиловым. А тем временем силовики продолжали задерживать участников беспорядков, мародеров и нарушителей.

В марте генпрокурор РК Берик Асылов сообщил, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием. По этим фактам было возбуждено 7 уголовных дел.

По его словам, 3,5 тысячи силовиков получили травмы во время январских событий. Также было повреждено более 1,5 тысяч государственных и коммерческих зданий.

Согласно последним официальным данным, во время январских беспорядков в Казахстане погибло более 230 человек, в том числе 19 сотрудников правопорядка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053579-tokaev-dal-ogromnoe-intervyu-gde-zatronul-temy-yanvarskih-sobytiy-i-stroitelstva-aes/

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