АЭС в Казахстане: учтут ли мнение жителей регионов при принятии решения о строительстве

Атомная электростанция. Иллюстративное фото: John Harper / Getty Images

Глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев заявил сегодня, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах, передает корреспондент NUR.KZ.

Представители СМИ поинтересовались, почему общественные слушания по поводу строительства АЭС будут проводиться только с местным населением, вместо общенародного референдума.

В ответ Алмасадам Саткалиев напомнил, что компания "Казахстанские атомные электрические станции" начала предварительный конкурс, где были отобраны предварительные заявки потенциальных участников.

Это компании из Франции, Кореи, Китая, России, а также заявки американских производителей малых и средних модульных реакторов, которые рассматриваются вне конкурса.

"В соответствии с процедурами, которые проводит эта компания, требуется определение места размещения данной станции. И ранее было заседание соответствующей комиссии на правительственном уровне, которая рассмотрела несколько площадок: то есть площадка в Северном Казахстане – Курчатов; площадка Балхаш, поселок Улкен; и также рассматривалась перспективная площадка на Западе Казахстана.

Наиболее перспективными площадками были определены Улкен и Курчатов, и по совокупности данных, исходя из заключений экспертов, предварительно была одобрена площадка поселка Улкен, Балхаш", – добавил министр.

По его словам, дальше, согласно процедурам, специалисты должны провести общественные слушания в регионах и выяснить мнение населения, чтобы приступить к дальнейшему анализу, который покажет, можно ли использовать эту площадку или нет.

"Будет определяться, готовы ли жители этого региона, области предоставить эту площадку. Пока речи о строительстве станции не идет, речь идет о готовности предоставить эту площадку для строительства АЭС. Поэтому проводится в соответствии с процедурами обязательное заслушивание именно общественности данного региона", – пояснил глава Минэнерго.

При этом, как заявил Саткалиев, само решение о строительстве АЭС будет принято правительством исходя из той информации, которую соберет и предоставит компания "Казахстанские атомные электрические станции" по итогам встреч с общественностью в различных регионах страны.

"Если будет принято решение о строительстве данной станции, то я думаю, что, безусловно, мнение населения в целом обязательно должно быть учтено при принятии окончательного решения. В какой это форме будет, я пока сказать не могу.

Мы знаем, что различные мнения существуют, но тем не менее количество людей, поддерживающих строительство АЭС, существенно выросло, потому что они получили информацию о технологиях, о безопасности данной станции, о тех возможностях, которые дает станция и для развития страны, и региона, науки, образования.

И речь идет о сотнях тысяч рабочих мест, объективно, и это может служить катализатором развития атомной энергетики. И по итогам слушаний в регионах, уже будут приниматься соответствующие решения", – резюмировал Алмасадам Саткалиев.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

В феврале текущего года акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

Позже новый министр энергетики Казахстана и экс-глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет.

В начале июля глава Минэнерго рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, какая произошла на западе страны на ТЭС МАЭК, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2032894-aes-v-kazahstane-uchtut-li-mnenie-zhiteley-regionov-pri-prinyatii-resheniya-o-stroitelstve/