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Токаев поздравил президента Кубы с Днем освобождения

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Флаг Кубы
Флаг Кубы. Иллюстративное фото: John Elk III/Getty Images

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с Днем освобождения, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Текст телеграммы опубликовал Telegram-канал пресс-службы главы РК.

"Ваша страна, превыше всего ценящая суверенитет и равенство, сегодня добивается значительных успехов в укреплении своей политической и экономической стабильности и международного авторитета. Желаю Вашим соотечественникам и впредь последовательно идти к достижению заветных целей.

Убежден, что наше двустороннее взаимодействие с Кубой, ближайшим и надежным партнером Казахстана в Карибском бассейне, будет и в дальнейшем углубляться во благо наших народов", – говорится в телеграмме.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Мигелю Марио Диас-Канелю Бермудесу успехов в его ответственной деятельности, а дружественному кубинскому народу – благополучия.

Как указано на сайте РИА Новости, 1 января на Кубе отмечается национальный праздник — День освобождения.

В этот день в 1959 году произошла победа Кубинской революции. Повстанческая армия во главе с Фиделем Кастро с триумфом вошла в Сантьяго-де-Куба, встреченная ликующими толпами народа, а отряд повстанцев под командованием Че Гевары занял Гавану.

1 января 1959 года власть перешла в руки Временного правительства.

Временное правительство возглавили Мануэль Уррутиа (президент), Миро Кардона (премьер-министр) и Фидель Кастро (военный министр). В феврале 1959 года Фидель Кастро стал премьер-министром революционного правительства Республики Куба, в октябре 1965 года — первым секретарем ЦК Коммунистической партии Кубы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2053536-tokaev-pozdravil-prezidenta-kuby-s-dnem-osvobozhdeniya/

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