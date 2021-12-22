Названо возможное место строительства АЭС в Казахстане

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Глава фонда "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев в кулуарах правительства рассказал, где именно в Казахстане могла бы разместиться атомная электростанция, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе заседания Саткалиев сообщил, что на первом этапе базовый источник мощности может быть размещен в поселке Улкен в Алматинской области с мощностью до 2400 мегаватт и возможным последующим расширением.

"В последующие годы предполагается рассмотреть строительство базовых источников на востоке, западе страны и строительство базового источника мощности в Центральном Казахстане, что позволит обеспечить потребность региона на долгосрочную перспективу", - добавил он.

Позже в кулуарах правительства глава фонда сообщил, что, исходя из целей по достижению углеродной нейтральности и с учетом отсутствия газовой инфраструктуры в этом месте, наиболее оптимальным решением будет строительство атомной станции.

"Речь идет о том, что поселок Улкен - это наиболее удобная площадка с точки зрения топографии электрической сети национальной. Там находится наиболее разветвленная сеть линий 500 киловольт, там находится ключевая подстанция "ЮКГРЭС 500", эта площадка очень удобная.

При размещении именно там базовой мощности обеспечится и стабилизация транзита электроэнергии "Север-Юг", и возможность перераспределения данной энергии как в Центральный Казахстан, имеется в виду Караганда, так и по транзиту "Север-Юг" - в южные регионы Казахстана", - пояснил спикер.

По его словам, этот вопрос рассматривается на уровне концепции. К этому часу готовится соответствующее решение по разработке концепции развития топливно-энергетического комплекса, в котором комплексно будут рассматриваться вопросы развития нефтегазовой отрасли, угольной промышленности и теплоэнергетики.

"Думаю, в ближайшее время те или иные позиции правительства будут анонсированы. От производителей оборудования для атомных электрических станций уже есть несколько предложений. Есть предложения от России, Китая, Франции, два предложения от американских производителей оборудования.

Понятно, что при принятии решения будет учитываться весь спектр. В первую очередь, безопасность применяемых технологий, количество построенных, таких оптимальных практик эксплуатации атомных реакторов. Также будет подниматься вопрос стоимости, возможность локализации топлива для этих станций в Казахстане, возможность локализации в ходе строительства других элементов производства в Казахстане. Соответствующие подходы уже рассматриваются", - резюмировал Саткалиев.

Напомним, тему возведения АЭС в Казахстане общественность стала активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Токаева в Москву в 2019 году.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев. Однако Токаев заявил, что фобии в этом вопросе неуместны.

В начале сентября президент дал правительству год для того чтобы понять, появится ли в Казахстане атомная энергетика.

Уже в ноябре во время встречи с представителями финансового сектора Токаев отметил, что Казахстан уже проявляет первые признаки энергодефицита, и подчеркнул, что ему, возможно, все же придется принять решение о строительстве АЭС.

Первый Президент Нурсултан Назарбаев в эфире документального фильма "QAZAQ: История Золотого человека" отметил, что строительство атомной электростанции "не вопрос номер один", однако АЭС все равно построят.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1948005-v-kakom-regione-kazahstana-mogut-postroit-aes-rasskazali-v-minenergo/