Строительство АЭС в Казахстане: составлен шорт-лист поставщиков

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В Минэнерго рассказали о том, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу министерства.

По данным ведомства, АО "ФНБ "Самрук-Казына" совместно с Министерством энергетики и заинтересованными организациями рассмотрело технологии 6 мировых поставщиков на основании ранее представленных предложений.

Были рассмотрены предложения от американской компании NuScale Power, американо-японской GE-Hitachi, корейской KHNP, китайской CNNC, российской "Росатом", а также французской EDF.

"При этом, учитывая отсутствие в мировой практике опыта строительства и эксплуатации реакторов малой мощности, предложенных компаниями NuScale Power и GE-Hitachi, данная технология рассматривается как перспективное направление последующего развития атомной энергетики", – пояснили в Минэнерго.

В итоге для первой АЭС в Казахстане составлен шорт лист из четырех поставщиков, "имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации".

Напомним, что в начале июня президент Казахстана на пленарном заседании совета иностранных инвесторов заявил, что в данный момент страна изучает технологии от потенциальных поставщиков для строительства АЭС в стране. Также он подчеркнул, что с местом для строительства АЭС уже определились.

Позже глава Минэнерго назвал регион, выбранный для строительства АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1975826-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-sostavlen-short-list-postavschikov/