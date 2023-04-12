Глава Минэнерго заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы идею не поддержат

АЭС. Иллюстративное фото: pexels.com

Новый министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев высказался о том, какую роль будет играть мнение казахстанцев в решении строительстве АЭС, передает сайт телеканала КТК.

Как напомнили корреспонденты телеканала, сейчас власти Казахстана рассматривают возможность строительства АЭС. Профильное ведомство рассматривает несколько зарубежных компаний, которые обладают опытом и технологиями возведений атомных станций. Это потенциальные подрядчики из Франции, Кореи, Китая и России.

По словам Алмасадама Саткалиева, АЭС Казахстану необходима. Она позволит снизить углеродный след и обеспечить страну надежным источником электроэнергии. Кроме этого, наша республика является абсолютным мировым лидером по добыче уранового сырья, а также производит готовое ядерное топливо для атомных реакторов.

Говоря об этом, министр энергетики особо подчеркнул, что окончательное решение о строительстве АЭС будет принято только после того, как свое мнение выскажет народ.

"Есть масса различных механизмов, которые могут обеспечить, понять население. Понятно, если население будет против, эту станцию строить не будут. Форма, как это все сделать, – это будет референдум, или общественные слушания расширенные, или там заседание в парламенте", – отметил Саткалиев.

Источник: КТК

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявил, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

Также добавим, что в феврале текущего года акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

Ранее мы писали о том, сколько казахстанцев поддерживает строительство АЭС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2016404-glava-minenergo-zayavil-chto-aes-stroit-ne-budut-esli-kazahstantsy-ideyu-ne-podderzhat/