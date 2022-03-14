Асылов: Главы 2 департаментов полиции и 3 департаментов КНБ оставили свои здания с оружием

Беспорядки в Алматы. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня генпрокурор РК Берик Асылов, выступая в мажилисе, раскрыл подробности расследования январских событий в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Асылов проинформировал депутатов о правовой оценке действий отдельных руководителей силовых структур во время январских событий.

"Установлено, что 5 января начальники двух департаментов полиции и трех департаментов КНБ в городе Алматы, Алматинской, Жамбылской и Кызылординской областях оставили свои здания, в том числе с оружием.

По этим фактам возбуждено 7 уголовных дел. Основной объем следственных действий по ним завершен.

Начальник ДКНБ Алматы Мажилов арестован. В отношении других лиц сейчас проводится сбор и анализ доказательств.

Также расследуется еще одно уголовное дело по факту превышения полномочий бывшим руководством министерства обороны. Экс-министр обороны взят под стражу.

Расследование продолжается", - сообщил генпрокурор.

Экс-министр обороны Мурат Бектанов был задержан в конце февраля. Позже суд арестовал его на два месяца.

Напомним, 19 января глава государства подписал указ об освобождении Бектанова от должности главы Минобороны. Комментируя свое решение, президент отмечал, что во время январских событий теперь уже бывший министр "не проявил командирских качеств".

Генпрокурор Казахстана сегодня сообщил также, что по пыткам и превышению власти после январских событий было возбуждено 243 уголовных дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1960558-asylov-glavy-2-departamentov-politsii-i-3-departamentov-knb-ostavili-svoi-zdaniya-s-oruzhiem/