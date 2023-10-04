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30 лет независимости Казахстана

Американский малый реактор: что могут построить помимо АЭС в Казахстане, рассказали в Минэнерго

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Атомная станция
АЭС. Иллюстративное фото: Karl-Josef Hildenbrand / picture alliance / Getty Images

Министр энергетики Алмасадам Саткалиев на XV Евразийском форуме KAZENERGY рассказал, какой еще вариант могут рассмотреть в Казахстане кроме строительства АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сейчас идет предварительный этап отбора вендеров потенциальных для строительства АЭС. Уже официально сформирован список из четырех участников - это компании из Франции, Китая, России и Кореи.

Дополнительно к этому списку министерство энергетики рассматривает два предложения наших американских коллег по строительству малых модульных реакторов.

В соответствии с заявлением главы государства, для принятия окончательного решения по необходимости строительства атомной станции в Казахстане будет проведен общий национальный диалог в виде референдума, о ходе которого в установленном порядке мы сообщим. То есть следующие шаги будут сделаны по итогам референдума, мы приостановили наши работы, в том числе консультации с потенциальными вендерами - в рабочем порядке идут контакты без определенного прогресса", - заявил Саткалиев.

Он добавил, что Минэнерго выступит в качестве экспертной поддержки при проведении референдума.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства - "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий.

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет, в середине августа Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Однако 1 сентября Касым-Жомарт Токаев в ходе своего Послания народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2039486-amerikanskiy-malyy-reaktor-chto-mogut-postroit-pomimo-aes-v-kazahstane-rasskazali-v-minenergo/

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