Протестующие кидали камни в здание акимата и полицейских в Уральске

Уральск. Фото: uralskweek.kz

Департамент полиции Западно-Казахстанской области распространил пресс-релиз по ситуации в регионе, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 4 января акция протеста, начавшаяся в 12.00 часов в селе Мичурино района Байтерек продолжилась на площади Абая в Уральске с участием более 300 человек.

При выходе акима ЗКО к митингующим было предложено создание инициативной группы из числа участников акции для построения конструктивного диалога и разрешения ситуации.

В итоге была создана инициативная группа из 11 человек, с которыми проведена беседа в здании городского акимата.

В ходе встречи участниками акции и инициативной группой были выдвинуты ряд требований, в том числе поставить юрты, биотуалеты, обеспечить горячим питанием.

Наиболее активные участники акции выдвигали требования политического характера.

Также предприняли намерения штурма здания акимата области. Сотрудниками правоохранительных органов посредством громкоговорящих устройств периодически объявлялись предупреждения о незаконности подобных действий.

"5 января в 03.15 часов ночи участниками митинга допущены провокационные действия (кидали камни и другие предметы в окна здания акимата и в сотрудников правоохранительных органов)", - сообщили в ДП ЗКО.

Полицейскими после предупреждений о необходимости прекратить хулиганские действия были приняты меры по пресечению незаконных действий.

Отмечается, что наиболее активные представители были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя агрессивно, своими провокационными действиями пытались нарушить общественный порядок и дестабилизировать ситуацию.

"Государственными органами принимаются все меры по обеспечению общественного порядка", - заявили в департаменте полиции региона.

Напомним, протесты начались в Мангистауской области из-за цен на сжиженный газ, затем перекинулись на другие регионы и города Казахстана. В Алматы, Мангистауской и Алматинской области введено чрезвычайное положение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949877-protestuyuschie-kidali-kamni-v-zdanie-akimata-i-politseyskih-v-uralske/