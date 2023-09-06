Во сколько обойдется бюджету референдум по строительству АЭС, ответили в Минфине

Атомная электростанция. Иллюстративное фото: John Harper / Getty Images

Вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев в кулуарах мажилиса ответил на вопрос, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС, передает корреспондент NUR.KZ.

Шавкат Утемисов сообщил, что решения по данному вопросу пока нет.

"Пока нет. Но сказано было, что референдум будет проводиться, но сроки обозначат попозже.

ЦИК готовится, конечно. Все необходимые работы подготовительные, в том числе составление списка избирателей, работа, которая должна быть проведена нашими территориальными избирательными комиссиями, то есть все в плановом режиме, мы готовы", – сказал он.

Утемисов добавил, что по срокам он ничего пока сказать не может.

"Абсолютно не известно. Никаких сведений по этому поводу у нас нет. Если будет принято решение провести в этом году, мы готовы будем. Успеем, конечно", – резюмировал спикер.

Также журналисты попросили главу Минфина назвать приблизительную цифру расходов на предстоящий референдум.

"Давайте сперва определимся, когда референдум будет. Мы должны понять, когда будет референдум, тогда и посчитаем. Если будет решено с датой, согласно процедурам, ЦИК внесет нам задание, что им нужно столько-то средств, в регионах столько-то избирателей и так далее. И пока расчетов нет, как я могу сумму озвучить?" – сказал Ерулан Жамаубаев.

При это он отметил, что, возможно, на проведение референдума по строительству АЭС в Казахстане будет затрачено меньше средств, чем на проведение референдума по поправкам в Конституцию.

"Может, будет меньше, может, будут применены новые методы. Должно быть меньше", – сказал глава Минфина.

Строительство АЭС в Казахстане

Напомним, что информацию о возведении АЭС в Казахстане стали активно обсуждать после того, как с соответствующим предложением выступил президент России Владимир Путин во время визита Касым-Жомарт Токаева в Москву в 2019 году.

Позже стало известно, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен.

Возможность строительства АЭС в Казахстане вызвала острую реакцию у казахстанцев, однако Токаев заявлял, что фобии в этом вопросе неуместны.

В 2021 году власти еще раз подтвердили, что выбранное место строительства – "наиболее удобная площадка с точки зрения топографии национальной электрической сети".

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. Фаворитом по технологиям для будущей АЭС в Казахстане в Минэнерго называли "Росатом".

Однако на январь 2023 года, по информации премьер-министра Алихана Смаилова, решения по "Росатому" еще не было.

В феврале текущего года акимат Жамбылского района Алматинской области анонсировал общественные слушания касательно вопроса строительства АЭС в регионе, однако они были перенесены из-за выборов – их пообещали провести после формирования маслихата.

Позже новый министр энергетики Казахстана и экс-глава "Самрук-Казына" Алмасадам Саткалиев заявил, что АЭС строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

Тем не менее в середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет.

В начале июля глава Минэнерго рассказал, нет ли опасений, что такие же аварии, какая произошла на западе страны на ТЭС МАЭК, случатся и на АЭС, которую власти Казахстана хотят построить в будущем.

А в середине августа он заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Между тем 1 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания прокомментировал строительство АЭС в Казахстане. Он поручил провести референдум.

"Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", – заявил Токаев.

Позже в Минэнерго рассказали, для чего нужно проведение референдума по вопросу строительства АЭС в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2035458-vo-skolko-oboydetsya-byudzhetu-referendum-po-stroitelstvu-aes-otvetili-v-minfine/