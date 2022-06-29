До 232 человек выросло число погибших в ходе беспорядков в Казахстане

Январские события. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Замгенпрокурора Асет Чиндалиев в кулуарах мажилиса рассказал, сколько человек погибло во время беспорядков в начале этого года, передает корреспондент NUR.KZ.

"232 человека погибли во время январских событий", – сказал Асет Чиндалиев.

Он также подтвердил слова журналиста о том, что еще шесть человек погибли после пыток.

"15 человек находится под подозрением (за пытки после январских событий – прим. ред.), 9 сотрудников – под арестом. (Из них – прим. ред.) 8 человек – сотрудники КНБ, один – представитель МВД", – резюмировал он.

Ранее генпрокурор Берик Асылов во время заседания мажилиса сообщил, что всего во время январских событий по стране погибли 230 человек, среди них – 19 военных и силовиков. Больше всего людей погибло в Алматы – 139 человек.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в день референдума пообещал, что список погибших в январских событиях людей будет опубликован.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1976171-do-232-chelovek-vyroslo-chislo-pogibshih-v-hode-besporyadkov-v-kazahstane/