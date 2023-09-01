Строительство АЭС в Казахстане: Токаев поручил провести референдум

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках ежегодного послания на совместном заседании палат парламента прокомментировал строительство АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

"Особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию.

Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций", - сообщил президент.

Он отметил, что такие опасения понятны, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона.

"Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу, В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов.

Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее", - заявил Токаев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/2034806-stroitelstvo-aes-v-kazahstane-tokaev-poruchil-provesti-referendum/