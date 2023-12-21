Во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин в кулуарах семинара "Мирный атом" озвучил сумму строительства АЭС в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Генеральный директор ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" Тимур Жантикин отметил, что его компания была создана недавно.

"Мы проекты еще не реализуем: идет предпроектная работа, то есть мы рассматриваем различные варианты для первой АЭС в Казахстане. То есть сейчас такая предварительная работа (идет – прим. ред.)", – заявил он.

По словам Жантикина, они рассмотрели 13 различных проектов, которые были предложены в 2019 году ведущими вендорами, известными в мире компаниями.

"Из них выбрали четыре проекта, которые наиболее пригодны для реализации в Казахстане. То есть это реакторы, так называемые водо-водяные реакторы под давлением. Это тип реакторов, который эксплуатируется больше всего в мире и имеет наиболее надежные показатели, то есть уровень безопасности высокий, экономические показатели приемлемые. Вот эти четыре проекта сейчас более детально рассматриваем", – объяснил он.

Прокомментировал Жантикин и вопрос о сумме строительства АЭС в Казахстане.

"Стоимость – 10-15 млрд долларов первая станция… потому что первая. И источники финансирования сейчас прорабатываются, то есть в основном это международное финансовые институты. Проект пока рассматривается как коммерческий, без вмешательства государства. Соответственно, там есть свои условия", – подчеркнул спикер, отметив, что на одной станции останавливаться нельзя.

По информации на сайте QSamruk.kz, в задачи ТОО "Казахстанские атомные электрические станции" входят:

деятельность в области архитектуры для объектов атомной промышленности и атомной энергетики;

деятельность в области инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этой области для вышеупомянутых объектов;

исследования и экспериментальные разработки в области мирного использования атомной энергии;

обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки, регулирование и резервирование электрической мощности;

передача электроэнергии;

продажа электроэнергии потребителю;

сбор опасных отходов;

обработка и удаление опасных отходов;

производство электроэнергии ядерными (атомными) электростанциями.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Жантикин Тимур Мифтахулы родился 7 марта 1954 года в Алма-Ате (ныне Алматы). Окончил Новосибирский государственный университет в 1976 году по специальности "Физика и прикладная математика".

Трудовой путь начал в 1976 году в Институте ядерной физики Академии наук Казахстана. В разные годы занимал ответственные должности в Агентстве по атомной энергии РК и в министерствах. Пост гендиректора "Казахстанские атомные электрические станции" занимает с 2016 года. С 1999 по 2001 год являлся членом совета директоров ЗАО "Казатомпром".

Строительство АЭС в Казахстане

В 2019 году сообщалось, что казахстанскую АЭС намерены построить в Алматинской области. Более точной локацией указывался поселок Улкен. В конце 2021 года Алмасадам Саткалиев подтвердил, что атомную станцию могут разместить именно в этом поселке.

В июне 2022 года в Минэнерго рассказали, что для первой АЭС в Казахстане был составлен шорт-лист из четырех поставщиков после рассмотрения их технологий. При этом Саткалиев заявил, что станцию строить не будут, если казахстанцы не поддержат идею.

В середине июня вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет. Позже глава Минэнерго Саткалиев заявил, что решение по строительству АЭС в Казахстане может быть принято по итогам слушаний в регионах.

Однако 1 сентября этого года Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу Казахстана предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве АЭС в нашей стране. Вице-премьер-министр и руководитель Минфина Ерулан Жамаубаев рассказал, в какую цену госбюджету обойдется референдум по строительству АЭС.

В Минэнерго также рассказали, что могут построить помимо АЭС в Казахстане. Один из рассматриваемых вариантов – малый модульный реактор, который предлагают американские специалисты.