Референдум по строительству АЭС в Казахстане проводить не будут, заявили в Минэнерго

АЭС. Иллюстративное фото: Walter Bibikow / Getty Images

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов в кулуарах сената заявил, что референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане проводиться не будет, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты отметили, что ранее глава ведомства говорил, что если население будет против, эту станцию строить не будут.

Но как власти будут определять настроение населения, он однозначно не сказал. Заявив лишь, что есть три варианта: проведение референдума, общественных слушаний или заседания в парламенте.

И вот представители СМИ поинтересовались, проведут ли референдум по вопросу строительства АЭС в Казахстане.

"Референдум – нет. Этот вопрос (по строительству АЭС – прим. авт.) на референдум выноситься (не будет – прим. авт.)", – сказал в ответ Жандос Нурмаганбетов.

По его словам, сейчас вопрос стоит по выбору месторасположения и технологии.

"К сожалению, пока не определились (с местом и по времени строительства – прим. авт.). Сейчас по законодательству – вопрос по общественным слушаниям, по маслихату Алматинской области", – добавил он.

Вице-министр также отметил, что все компании, которые работают в этой сфере, ищут сотрудничества с Казахстаном.

"Корейская компания приезжала, недавно были большие переговоры с ними, и в Китае сейчас ждем предложения по данному вопросу. Работаем в этом направлении. Возможно, мы где-то недорабатываем. У нас сейчас министр пришел новый, тоже работаем в этом вопросе, обсуждаем. Очень много вопросов, всеми вопросами занимаемся, поверьте", – заверил Нурмаганбетов.

Весной 2019 года сообщалось, что АЭС могут построить в поселке Улкен в Алматинской области.

26 апреля 2019 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что без учета мнения населения решение по строительству АЭС не примут.

Позже он пообещал в обязательном порядке согласовать этот вопрос с населением, так как это очень ответственный и актуальный вопрос.

В 2021 году президент отметил, что окончательно списывать со счетов атомную энергетику – преждевременно и ошибочно.

"Весь развитый мир полагается на атомную энергию. Фобии здесь неуместны. Но следует проводить настойчивую разъяснительную работу среди граждан. Спешить со строительством атомных станций не будем, но и опаздывать с этим делом не следует", – подчеркнул тогда глава государства.

Представители "Самрук-Казына" заявляли, что "Росатом" – это лидер среди рассматриваемых технологий для строительства казахстанской АЭС. В конце прошлого года в Минэнерго отметили, что вопрос по конкретному выбору технологий будет решаться в 2023 году.

В январе этого года премьер-министр Алихан Смаилов рассказал, что решение по определению основного поставщика по АЭС будут принимать в текущем году с учетом проработки с международными экспертами.

В феврале акимат Жамбылского района Алматинской области сообщил о переносе даты публичных слушаний по месту размещения будущей атомной электростанции из-за выборов депутатов маслихата.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024923-referendum-po-stroitelstvu-aes-v-kazahstane-provodit-ne-budut-zayavili-v-minenergo/