МВД: По итогам январской трагедии расследуется 19 смертей сотрудников правопорядка

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава казахстанского МВД на заседании мажилиса рассказал о ходе расследования уголовных дел после январских событий – он сообщил о расследовании 19 убийств сотрудников правопорядка, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава МВД Марат Ахметжанов сообщил о гибели 19 сотрудников правопорядка в ходе январских событий, кроме того более 3 тысяч полицейских и военнослужащих были ранены.

"Многие из полицейских в дальнейшем не смогут нести службу из-за проблем со здоровьем", – сообщил Ахметжанов.

Он также заявил, что полиция расследует 89 уголовных дел. Каждое уголовное дело расследуется полицией, прокуратурой и судом. У преступников изъяли более 800 единиц похищенного имущества.

При этом из более 400 арестованных на сегодня освобождены 219 человек – в МВД заявили, что невиновные не будут наказаны.

Также он рассказал о том, что во время январских беспорядков преступники стреляли по патрульным нарядам и случайным прохожим.

Ранее на заседании мажилиса Марат Ахметжанов призвал граждан сдать оружие, пообещав, что их не будут привлекать к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1960555-mvd-po-itogam-yanvarskoy-tragedii-rassleduetsya-89-ubiystv/