Что происходит в Нур-Султане после ночных беспорядков (фото)

Нур-Султан после ночных беспорядков. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Ночные беспорядки в Нур-Султане вчера "базировались" в районе улицы Уалиханова, на перекрестках с улицами Абая и Сейфуллина. Что сегодня происходит в этой части города - в фоторепортаже NUR.KZ.

Беспорядки на Уалиханова - Абая и Уалиханова - Сейфуллина в ночь с 4 на 5 января закончились около 1:30 ночи – до 2:00 по улице Уалиханова курсировали десяток патрульных машин и автобусов.

После 2:00 ночи улицы опустели – не было видно ни протестующих, ни полиции.

Нур-Султан после ночных беспорядков. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Сегодня в Нур-Султане сохраняется стабильная ситуация – люди и авто спокойно передвигаются по городу, протестных митингов нет.

Нур-Султан после ночных беспорядков. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В столице ходит общественный транспорт, однако "взлетели" цены на такси – самая короткая поездка сейчас стоит от 2 000 тенге.

Нур-Султан после ночных беспорядков. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

ТД «Артем» и «Жаннур», вокруг которых вчера митинговали люди, сегодня закрыты – на входах нет никаких пояснительных записок.

Нур-Султан после ночных беспорядков. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Также в районе закрылись все уличные лавочки с едой.

Нур-Султан после ночных беспорядков. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В городе не работает мобильный интернет, из-за чего "встали" мобильные переводы и невозможна оплата через QR.

Нур-Султан после ночных беспорядков. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

По этой же причине астанчанам разрешают заходить в магазины без проверки Ashyq.

В районе вчерашних беспорядков в Нур-Султане сегодня дежурят патрульные машины.

Нур-Султан после ночных беспорядков. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Подробнее о беспорядках и акциях протеста, охвативших Казахстан, читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949873-chto-proishodit-v-nur-sultane-posle-nochnyh-besporyadkov-foto/