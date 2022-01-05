Что происходит в Нур-Султане после ночных беспорядков (фото)

Ночные беспорядки в Нур-Султане вчера "базировались" в районе улицы Уалиханова, на перекрестках с улицами Абая и Сейфуллина. Что сегодня происходит в этой части города - в фоторепортаже NUR.KZ.
Беспорядки на Уалиханова - Абая и Уалиханова - Сейфуллина в ночь с 4 на 5 января закончились около 1:30 ночи – до 2:00 по улице Уалиханова курсировали десяток патрульных машин и автобусов.
После 2:00 ночи улицы опустели – не было видно ни протестующих, ни полиции.
Сегодня в Нур-Султане сохраняется стабильная ситуация – люди и авто спокойно передвигаются по городу, протестных митингов нет.
В столице ходит общественный транспорт, однако "взлетели" цены на такси – самая короткая поездка сейчас стоит от 2 000 тенге.
ТД «Артем» и «Жаннур», вокруг которых вчера митинговали люди, сегодня закрыты – на входах нет никаких пояснительных записок.
Также в районе закрылись все уличные лавочки с едой.
В городе не работает мобильный интернет, из-за чего "встали" мобильные переводы и невозможна оплата через QR.
По этой же причине астанчанам разрешают заходить в магазины без проверки Ashyq.
В районе вчерашних беспорядков в Нур-Султане сегодня дежурят патрульные машины.
Подробнее о беспорядках и акциях протеста, охвативших Казахстан, читайте здесь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949873-chto-proishodit-v-nur-sultane-posle-nochnyh-besporyadkov-foto/