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30 лет независимости Казахстана

Токаев направил телеграмму Зузане Чапутовой

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: t.me/bort_01

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Зузану Чапутову с Днем образования Словацкой Республики, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев от имени народа Казахстана и от себя лично поздравил Зузану Чапутову с Днем образования Словацкой Республики.

"Под знаменем ценностей суверенитета и единства Словакия сегодня покоряет новые вершины в социально-экономическом развитии, повышении благосостояния граждан и укреплении позиций на международной арене. Желаю Вашей стране продолжения движения по пути процветания и достижения самых высоких целей.

Особо отмечу динамичный характер взаимовыгодного сотрудничества между Казахстаном и Словакией. Убежден, что наше двустороннее взаимодействие будет плодотворным и в будущем", – говорится в сообщении.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Зузане Чапутовой дальнейших успехов в ее ответственной деятельности, а словацкому народу – счастья и благополучия.

Касым-Жомарт Токаев и Зузана Чапутова
Касым-Жомарт Токаев и Зузана Чапутова. Фото: t.me/aqorda_resmi

Как сообщается на сайте ТАСС, Словацкая республика (как и Чешская) является правопреемницей Чехословакии, в которой народы этих стран совместно жили в течение почти 70 лет - с 1918 по 1993 год, исключая период Второй мировой войны (1939-1945), когда на территории Чехии и Моравии гитлеровцы создали протекторат, а в Словакии - зависимое от Третьего рейха марионеточное национально-клерикальное государство.

Словацкая и Чешская республики ведут отсчет своей новейшей истории с 1 января 1993 года. В этот день вступил в силу принятый Федеральным собранием (парламентом) Чехословакии 25 ноября 1992 года закон о прекращении существования этой страны в последний день 1992 года.

Сегодня Токаев поздравил также президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и кубинский народ с Днем освобождения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2053541-tokaev-napravil-telegrammu-zuzan-chaputovoy/

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