Экс-глава Антикора Олжас Бектенов стал руководителем Администрации президента

Олжас Бектенов. Фото: gov.kz

Бывший глава Антикора Олжас Бектенов назначен на новую должность - соответствующий указ подписал глава государства, сообщается на официальном сайте Акорды.

Президент постановил назначить Бектенова Олжаса Абаевича руководителем Администрации президента РК, освободив от должности председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы).

Согласно официальному сайту Антикора, Олжас Бектенов занимал пост председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции с февраля 2022 года, до этого он являлся первым замглавы данного ведомства.

До реорганизации, с 2018 по 2019 год, занимал пост замглавы Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции.

В свое время также был руководителем департамента Национального бюро по противодействию коррупции (антикоррупционной службы) по Астане, а также замакима Акмолинской области.

Отметим, что Бектенов ранее работал в Администрации президента РК - с 2006 по 2009 год, а в 2015-2016 годах был руководителем аппарата акима города Астаны, заведующим секретариатом руководителя Администрации президента Республики Казахстан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2015165-tokaev-osvobodil-bektenova-ot-dolzhnosti-glavy-antikorruptsionnoy-sluzhby/