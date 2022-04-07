Нуржан Нуржигитов. Фото: gov.kz

Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области. Соответствующий Указ подписал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Текст опубликован на официальном сайте Акорды.

"Назначить Нуржигитова Нуржана Молдияровича акимом Жамбылской области", - указывается в тексте Указа главы государства.

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году, образование высшее.

В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности "инженер-механик", в 2008 году - Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "экономика".

Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Горького Жуалынского района.

В разные годы работал главным инженером агрообъединения имени Толе би, специалистом, главным специалистом, заведующим отделом аппарата акима Жуалынского района, руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района, главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области.

Также был заместителем руководителя департамента, руководителем управления Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции по Жамбылской области, главой управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области, возглавлял управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области.

Кроме того, занимал должность акима Байзакского района.

С апреля 2021 года до настоящего назначения работал заместителем акима Жамбылской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/1963903-nurzhan-nurzhigitov-naznachen-akimom-zhambylskoy-oblasti/