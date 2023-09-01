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30 лет независимости Казахстана

Министерство водных ресурсов и ирригации создадут в Казахстане

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Касым-Жомарт Токаев
Касым-Жомарт Токаев. Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев в послании народу страны заявил о создании еще одного министерства в Казахстане, сообщается в официальном Telegram-канале его пресс-службы.

"Будет создано министерство водных ресурсов и ирригации", – заявил президент.

Мотивировал он свое решение тем, что актуальной для Казахстана остается проблема доступности и качества водных ресурсов.

"С учетом тенденции роста населения и экономики к 2040 году дефицит воды в Казахстане может достичь 12-15 миллиардов кубических метров. Наша страна зависит от ресурсов трансграничных водных источников. Реки и каналы Евразии – общее природное достояние, призванное объединять народы и экономики.

По данному вопросу нужно всегда находить понимание и взаимовыгодный консенсус со своими соседями и друзьями. Поэтому проведение выверенной водной политики, решение вопросов трансграничного водопользования – это важнейшие задачи правительства", – отметил он.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что фермеры и промышленники нуждаются в качественном анализе и прогнозе по воде. Это касается и ежегодных поставок, и среднесрочной перспективы.

"Поэтому надо планировать загодя. Вместе с тем важно рачительно относиться к внутренним водным ресурсам. Процесс внедрения водосберегающих технологий идет крайне медленно, отсутствует культура ответственного водопотребления.

Потери в сельском хозяйстве, ключевом потребителе воды, в отдельных регионах достигают 40%. Фактический износ водохозяйственных объектов превышает 60%. Для исправления ситуации необходимы самые решительные и быстрые меры", – заявил глава государства.

В первую очередь, по его словам, следует ускорить внедрение передовых водосберегающих технологий – до 150 тысяч гектаров в год.

Необходимо решить и вопрос накопления талой воды и потерь при ее передаче.

"Это наш внутренний резерв. Для этого нужно построить 20 новых и реконструировать как минимум 15 действующих водохранилищ, модернизировать и оцифровать не менее 3500 километров каналов. Задача – к 2027 году обеспечить дополнительно около двух кубических километров воды", – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня Касым-Жомарт Токаев выступил с посланием народу Казахстана, в котором затронул ряд актуальных в стране вопросов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2034818-novoe-ministerstvo-budet-sozdano-v-kazahstane/

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