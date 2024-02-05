Акорда анонсировала расширенное заседание правительства с участием Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев проведет расширенное заседание правительства в эту среду, 7 февраля, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"7 февраля под председательством главы государства Касым-Жомарта Токаева состоится расширенное заседание правительства", – говорится в сообщении.

По данным Акорды, в ходе мероприятия будут подведены итоги социально-экономического развития страны за 2023 год и обозначены основные задачи на предстоящий период.

Ранее о дате планируемого заседания сообщал спикер сената Маулен Ашимбаев. При этом журналисты интересовались, стоит ли на нем ожидать отставки правительства, однако председатель сената заявил, что не уполномочен отвечать на такие вопросы.

Сам состав правительства РК обновлялся осенью 2023 года – после ежегодного послания президента народу страны в Казахстане появились новые министерства и сменились министры.

Также напомним, в большом интервью президента, которое вышло в начале этого года, Касым-Жомарт Токаев отмечал, что в течение первого квартала 2024 года будет сформирована основная повестка страны в экономике, общественно-политической и гуманитарной сферах.

Площадкой для этого как раз таки станет расширенное заседание правительства, а также заседание Национального курултая.