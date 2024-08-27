"Позиционировали себя как лица над законом": сторона потерпевших – об окружении Гульмиры Сатыбалды

В Алматы продолжаются судебные прения по делу Гульмиры Сатыбалды и ее водителя Мади Батыршаева. Сегодня в суде выступил адвокат потерпевшего, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Во время судебных прений адвокат потерпевшего Рашид Тенизбаев отметил, что Гульмира Сатыбалды оказывала на Абая Жунусова длительное моральное давление. Для этого она использовала и влияние своего бывшего мужа Кайрата Сатыбалдыулы.

"Если подсудимая начала подозревать Жунусова в хищении денег из общего бизнеса, почему она не провела аудиторскую проверку? Но что сделала Гульмира Сатыбалды? Она привезла Абая Жунусова в офис Кайрата Сатыбалдыулы, тем самым оказывая на него мощное моральное давление.

Из показаний Абая Жунусова следует, что Кайрат Сатыбалдыулы заявил: "Я с тобой разберусь: красный - по-красному, а черные разберутся по-черному, если будет установлен факт хищения денег". Факт хищения не был установлен. Был проведен аудит незаконно.

После проверки аудита во второй раз потерпевший встретился с Кайратом Сатыбалдыулы в офисном помещении аудиторской компании. Возникает вопрос: для чего? Гульмира Сатыбалды преследовала одну цель - показать всем окружающим, в том числе братьям Жунусовым, топ-менеджерам и рядовым работникам компании, что за ней стоит Кайрат Сатыбалдыулы, соответственно, и родственные связи с экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым", - сообщил Тенизбаев.

Также адвокат сказал, что подсудимые "разрушили свою жизнь и жизнь многих людей". Правозащитник просит суд признать Гульмиру Сатыбалды и Мади Батыршаева виновными и назначить им максимально строгое наказание.

"Данное преступление они совершали с особым цинизмом, дерзко, жестоко, жестко по отношению к Жунусову. Делали они это публично и не боялись ничего. Не боялись почему? Они позиционировали себя как лица, которые находятся над законом, которые имеют большое влияние в нашей стране. Гульмира Сатыбалды этим активно пользовалась", - заключил адвокат.

Ранее адвокаты Гульмиры Сатыбалды дважды заявляли отвод судье Какимжанову, заявив, что он имеет ярко выраженный обвинительный уклон. В обоих случаях в отводе судьи было отказано.

Также в тот день рассмотрели гражданский иск потерпевших. Представитель Абая Жунусова сообщил, что его подопечному был причинен материальный ущерб на общую сумму 2 млрд 662 млн тенге, а также моральный вред в 8 млрд тенге.

Во время прений сторон прокурор запросил 13 лет лишения свободы для Гульмиры Сатыбалды и 10 лет лишения свободы для Мади Батыршаева.

Напомним, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

А бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

На одном из заседаний суда свидетели сообщили, как одну из компаний оформили на бездомного, который вскоре погиб.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.