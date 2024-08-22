Прокурор запросил 13 лет лишения свободы для Гульмиры Сатыбалды

Прокурор по делу Гульмиры Сатыбалды запросил для обвиняемой 13 лет лишения свободы во время состоявшихся сегодня прений, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Во время прений подсудимых Гульмиры Сатыбалды и Мади Батыршаева, а также их адвокатов, в зале суда не было, их подключили по онлайн-связи. Отметим, сегодня сторона защиты дважды заявляла отвод судье Какимжанову. Однако, в этом им было отказано, и суд перешел к прениям.

Прокурор напомнил участникам процесса, как Гульмира Сатыбалды начала работать с потерпевшим Абаем Жунусовым, который являлся ее родственником - мужем ее родной сестры.

"За семь лет совместной деятельности Сатыбалды Жунусовым было перечислено около семи млн долларов США, включая оплату за ее обязательства перед банками второго уровня, связанную с приобретением элитной недвижимости в Турции, и был передан объект недвижимости на сумму 500 млн тенге в городе Алматы", - выступил прокурор.

Также прокурор рассказал, как Сатыбалды, заподозрив Жунусова в выводе средств из компании, начала разбирательства с потерпевшим и в итоге удерживала его в неволе на протяжении полугода. За это время, по версии обвинения, Сатыбалды заставила Жунусова и его братьев переписать на своих доверенных лиц доли в компаниях, а также недвижимость, автомобили и спецтехнику. Незаконно лишать свободы Жунусова помогал водитель Сатыбалды Мади Батыршаев, сообщил прокурор.

По итогу Гульмиру Сатыбалды обвиняют в совершении незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия. Также ей вменяют вымогательство под угрозой применения насилия в особо крупном размере и самоуправство.

Батыршаева обвиняют в совершении незаконного лишения свободы, не связанного с похищением, группой лиц по предварительному сговору, повлекшего тяжкие последствия.

Также прокурор отметил, что представленные доказательства согласуются между собой, нет противоречий ни по времени, ни по месту, а вина подсудимых полностью доказана.

После правозащитник отметил, что Гульмира Сатыбалды в суде заявила о своем несогласии с предъявленным обвинением, а также отказалась отвечать на вопросы обвинения. В ходе досудебного расследования подсудимая также отказывалась от дачи показаний.

Отягчающих обстоятельств у подсудимых нет. А вот смягчающим обстоятельством прокурор посчитал наличие на иждивении у Батыршаева малолетних детей.

На основании всего изложенного прокурор просит суд признать Сатыбалды виновной и назначить ей в общей сложности наказание в виде 12 лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Учитывая, что у Сатыбалды уже есть срок, прокурор попросил назначить ей наказание в виде 13 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

А Мади Батыршаеву прокурор просит назначить наказание в виде 10 лет лишения свободы в учреждении УИС средней безопасности.

Также прокурор просит взыскать с Гульмиры Сатыбалды в пользу Абая Жунусова материальный ущерб на сумму 1 млрд 259 млн тенге, а также возместить ему моральный ущерб на сумму 10 млн тенге. Также, по словам прокурора, следует взыскать с Сатыбалды материальный ущерб в пользу Алтая Жунусова в размере 109 млн тенге, а также Касыма Жунусова - 233 млн тенге.

Моральный ущерб Алтая и Касыма, полученный от Сатыбалды, оценили в три млн тенге каждый. Столько же прокурор просит взыскать с Мади Батыршаева в пользу Абая Жунусова за полученный моральный ущерб.

Напомним, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

А бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

На одном из заседании суда свидетели сообщили, как одну из компаний оформили на бездомного, который вскоре погиб.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.