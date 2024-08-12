"Внесла 500 млн тенге, чтобы спасти предприятие": Гульмира Сатыбалды дала показания в суде

Гульмира Сатыбалды рассказала в суде, что вносила собственные деньги, чтобы спасти предприятия потерпевшего Абая Жунусова, и даже просила для этого своих родственников взять кредиты, передает NUR.KZ.

В суде Гульмира Сатыбалды рассказала о том дне, когда она отправилась к потерпевшему Абаю Жунусову вместе со вторым подсудимым Мади Батыршаевым.

"В дом я не заходила; когда я подъехала, Жунусов стоял на улице, видимо, его кто-то попросил выйти. Конечно же, я обратилась к Абаю Жунусову на повышенных тонах - он не мог пояснить ничего разумного. Было очень холодно, мы все приняли решение поехать в офис и разговаривать по документам с привлечением сотрудников, которые владеют полной информацией.

По приезду в офис Мекешова должна была предоставить документы. Да, я вынуждена была кричать, ругаться, но это не значит, что взрослые сильные мужчины меня до такой степени боялись, что тихо сидели и молчали, боясь обратиться в полицию.

Жунусов в офисе сказал: "Давайте разберемся". И, если установят факт воровства, он вернет все активы и предпримет меры по выводу предприятия из банкротства. Зная, что предприятия доведены до банкротства, идут митинги, звонят кредиторы, я беспокоилась, что Жунусов оставит меня наедине с этими проблемами, так как третий учредитель Айбатыр Жумагулов на тот период был госслужащим и не участвовал в деятельности предприятий", - рассказала суду Сатыбалды.

Тогда же было принято решение провести аудиторскую проверку в компании. Абай Жунусов пообещал на этот период из Алматы не выезжать, сообщила подсудимая.

"Хочу отметить, что он признавал, что неправильно управлял компаниями, выводил деньги из компании нелегальным путем и говорил, что делал это для снижения налоговой нагрузки предприятия.

Однако мы не могли определиться с суммой, потому что было очень много компаний. После моих возмущений, его братьями и самим Жунусовым была возвращена часть имущества и денег в компанию добровольно, чтобы закрыть свои долги.

Никакого вымогательства с моей стороны не было. Неправда, что их пугали мои люди и они передавали имущество под страхом смерти. Я их не пугала, никому не говорила и не давала указания закладывать дома и машины, они сами добровольно все отдали, потому что знали, что натворили", - отметила обвиняемая.

Далее Гульмира Сатыбалды рассказала, что тогда наблюдались сложные семейные конфликты, что вынудило ее принять меры к началу финансирования собственными заемными денежными средствами.

"Я вынуждена была примерно в марте 2019 года погрузиться в финансовую ситуацию. Моя задача была - найти деньги для предприятий, чтобы они достроили все госзаказы. Только в 2019 году я внесла более 500 млн тенге денежных средств в виде финансовой помощи.

Чтобы хоть как-то спасти предприятия, я попросила всех своих близких родственников. Они обратились в банк и под залог личного имущества получили кредиты, а денежные средства направили на строительство объектов.

На сегодняшний день один из банков обратил имущество всех моих родственников на взыскание. Жунусов говорит, что другой банк взыскал с него около 8 млрд тенге по гарантии, которую он добровольно оформил в 2016 году, еще задолго до событий, указанных в обвинении", - сообщила подсудимая.

После Гульмира Сатыбалды заявила, что все это был хитрый план Жунусова: "Тихо перекинуть мне все убыточные активы, а потом обвинить меня в преступлении".

"Все компании были убыточными, были огромные забастовки, митинги, пока мы достроили за братьями Жунусовыми ЖК. Все мои средства ушли на то, чтобы народ без квартир не остался, а меня вопреки здравому смыслу по вымышленному обвинению теперь судят", - говорит Сатыбалды.

В завершение Сатыбалды отметила, что хочет воспользоваться своим правом не отвечать на чьи-либо вопросы.

Напомним, сегодня Сатыбалды в своих показаниях суду обвинила потерпевшего в доведении предприятий до банкротства.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

А бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

На одном из заседании суда свидетели рассказали, как одну из компаний оформили на бездомного, который вскоре погиб.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.