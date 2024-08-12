"Он меня обворовал": Гульмира Сатыбалды обвинила потерпевшего в доведении предприятий до банкротства

В Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Сегодня в суде показания дала сама подсудимая, передает корреспондент NUR.KZ из зала суда.

Свою речь Гульмира Сатыбалды начала с того, что с обвинением она не согласна, а во время следствия показаний она не давала. Она рассказала, как потерпевший Абай Жунусов 26 лет назад женился на ее родной младшей сестренке и как семья тепло и с любовью относилась к нему.

"Для меня стало большим ударом то, что Абай Жунусов меня обворовал и бросил мою сестру с детьми. И большой подлостью было то, что в 2021 году он вышел с видеообращением на Youtube-канале и обвинил меня в лишении свободы и захвате его предприятия", - сообщила Сатыбалды.

Также подсудимая заявила: "Жунусов на всех углах кричал и хвалился, что является бажа (свояк - прим.ред.) моего бывшего мужа".

"Жунусов и его родственники всегда прикрывались именем моего бывшего мужа. Хочу отметить, что с Кайратом Сатыбалды мы более 20 лет находимся в разводе, но когда мы жили вместе, он с уважением относился к Абаю, пытался его поддерживать, однако, жаль, что он не оценил этого", - добавила Гульмира Сатыбалды.

В 2011 году Жунусов предложил создать предприятие ТОО "Baur Kazakhstan", где он по документам был единоличным собственником, рассказывает подсудимая.

"В показаниях Жунусов Касым говорит, что я его просила стать директором и управлять предприятием, но это неправда, у него опыта и достойного образования управлять таким огромным предприятием не было. Абай всегда говорил, что его люди - профессионалы и смогут грамотно руководить компанией. Я всегда была полностью согласна с ним, потому что всегда ему доверяла и поддерживала его.

Моей целью было создать финансово стабильное предприятие, которое бы обеспечивало рабочими местами население, вносило в казну налоги, одним словом, развивало бы экономику страны. И я полностью доверяла Абаю, верила ему. Он постоянно мне говорил, что предприятие находится в процветающем состоянии", - говорит Гульмира Сатыбалды.

По ее словам, к концу 2018 года ей стала Айгуль Мекешова, юрист Малика Кабенова, и другие люди, которые говорили, что "предприятие находится в сильнейшем финансовом кризисе" и не имеет возможности исполнить обязательства перед государством и дольщиками.

"Мекешова говорила, что братья Жунусовы разворовали предприятие. Слова Мекешовой подтвердились телефонными звонками руководителей госпредприятий, заместителей акимов, акимов, которые ранее заключали договоры государственных закупок с нашими предприятиями.

Все они говорили, что мы не исполняем условия договоров, вовремя не делаются работы и не поставляется оборудование из-за отсутствия денежных средств. Просили, чтобы я предприняла немедленно меры к возврату денежных средств, либо они будут обращаться в правоохранительные органы", - сообщила Сатыбалды.

Например, говорит подсудимая, в морг не были поставлены морозильные камеры и Гульмире Сатыбалды пришлось занять 500 тысяч долларов.

"В онкологию они также не поставили оборудование, об этом я узнала позже, когда была под следствием и также моим родственникам пришлось оплачивать ущерб государству. (…)

Узнав, что все предприятия доведены до банкротства, я была вынуждена позвонить Батырбекову и попросила дать мне отчет по финансовому состоянию ТОО "КазГерстрой", которое находится в Астане. На встречу он приехал вместе с Алтаем. Они сказали, что предоставят полный отчет, когда приедет Абай. Алтай сказал, что, если будут хищения, то "Гулеке, мы без проблем все восстановим".

Когда я узнала, что предприятия доведены до банкротства и меня обманул и обокрал, по сути, очень близкий мне человек, а также мои куда (сваты - прим.ред.) Касым и Алтай, я сильно заболела, получила микроинсульт и попала в реанимацию",- сообщила подсудимая.

Отметим, предварительное слушание по этому делу прошло 15 мая. Гульмира Сатыбалды отказалась от суда присяжных по своему делу, согласно которому ее обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере.

3 июня началось главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Суд проходит в Алматы. Ранее женщину этапировали в южную столицу из Астаны.

Ранее показания дал потерпевший по делу Гульмиры Сатыбалды Абай Жунусов. Он рассказал, как его держали в неволе. Во время допроса подсудимая обратилась к потерпевшему.

После в суде допросили потерпевшего Алтая Жунусова - брата Абая Жунусова. Он рассказал, какие требования выдвигала подсудимая. По его словам, Гульмира Сатыбалды требовала братьев заложить имущество взамен свободы Абая Жунусова.

Затем третий потерпевший, Касым Жунусов, рассказал об угрозах со стороны подсудимой и о том, как его вынудили переписать дом, авто и технику. Также он отметил, что Гульмира Сатыбалды имела хорошие связи с Кайратом Сатыбалды и Назарбаевым.

О влиянии Гульмиры Сатыбалды, в том числе и на правоохранительные органы, рассказал свидетель Бакыт Кабенов, который работал в компании Baur Kazakhstan.

А свидетель Батыржан Оразбаев сообщил суду об угрозах Гульмиры Сатыбалды потерпевшему Абаю Жунусову. Среди них были такие фразы, как "я тебя увезу в лес и закопаю".

Ранее свидетель по делу рассказал, как Гульмира Сатыбалды заставила его переписать свою долю в компании.

А бухгалтер, которая работала в компании Baur Kazakhstan, рассказала, как 450 млн тенге дольщиков отправили родственнику Гульмиры Сатыбалды.

На одном из заседании суда свидетели рассказали, как одну из компаний оформили на бездомного, который вскоре погиб.

Дело Гульмиры Сатыбалды

Экс-супругу Кайрата Сатыбалдыулы Гульмиру задержали в марте 2022 года.

В Антикоре тогда сообщали о возможном хищении Гульмирой Сатыбалды в группе лиц 747 млн тенге из бюджетных денег, а также хищении средств для ремонта объектов зимней Универсиады.

Позже стало известно, что Сатыбалды и группу лиц подозревают также в похищении человека.

До суда, который начался в январе 2023 года в Астане, дошли не все обвинения. Как заявил тогда прокурор, Сатыбалды обвиняется в самоуправстве и организации похищения человека.

Обвинитель подробно рассказал, как подсудимая могла организовать похищение своей подчиненной, и запросил для нее 8 лет лишения свободы.

В марте суд отказал Гульмире Сатыбалды в просьбе перевода под домашний арест, заявив, что ранее она пыталась пересечь границу Казахстана.

В ходе судебных заседании потерпевшая Мекешева, похищение которой, по версии обвинителей, организовала Сатыбалды, заключила с ней медиативное соглашение и отказалась от претензий.

Сама Гульмира Сатыбалды частично признала свою вину, но отказалась признать факт похищения человека.

Гульмира Сатыбалды до оглашения приговора произнесла последнее слово в суде и заявила, что ее необоснованно связывают с семьей первого президента, и использовали, чтобы повлиять на бывшего мужа Кайрата Сатыбалды с целью признания им вины.

4 мая 2023 года Гульмиру Сатыбалды приговорили к 7 годам лишения свободы.

30 июня 2023 года в суде Кызылорды вынесли приговор по делу Гульмиры Сатыбалды и еще 6 подсудимых, которых подозревали в присвоении и растрате 441 млн тенге при строительстве теплосетей в городе.

Суд Кызылорды учел приговор суда Астаны от 4 мая 2023 года и путем поглощения менее строгого наказания более строгим назначил ей 8 лет лишения свободы. Таким образом, ее срок наказания продлится еще на 1 год.