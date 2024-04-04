"Я был начеку": Бишимбаев заявил, что был осторожен, когда избивал Салтанат Нукенову

В Астане проходит судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде продолжил давать показания Куандык Бишимбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

"Вы говорили вчера, что в жизненно важные органы удары не наносили, вы заранее спланировали куда бить?" – спросила подсудимого прокурор.

"Нет, когда я наносил удары, я четко понимал, что главное не навредить, не принести вред, это встроено. У меня не было цели нанести ей вред здоровью большой, смерть, я четко понимал – у меня вот это чувство сдержанности и осторожности в этом плане было, начеку я был", – объяснил Бишибаев.

Здесь судья попросила пояснить, что значит "был начеку".

"Если вы обратили внимание на видео, я, когда пинал ее, я понимал, что пинаю по ягодице, что от этого человек не получит какой-то существенный (вред – прим. ред)", – сказал подсудимый.

"Когда вы вчера говорили, что не наносили удары в жизненно важные органы, вы имели в виду ягодицы или что?" – попросила объяснить судья.

Здесь Бишимбаев пояснил, что "имел в виду события у лифта", где на видео он наносит побои Салтанат.

Также судья спросила, что в его понимании "существенный вред".

"Вроде все наблюдали в суде вчера – замах такой неплохой был ногой, как это понять?" – задала вопрос судья.

"Да, замах был действительно, как все видели, но при этом я осознавал, что я наношу пинок в область ягодиц и что он не причинит существенный ущерб здоровью", – сказал подсудимый.

На сегодняшнем судебном заседании было изучено содержание телефона Салтанат Нукеновой. В том числе заметки в смартфоне погибшей. Там Салтанат писала, обращаясь к Бишимбаеву: "Ты даже не извинился и не предпринял ничего за свою измену, обвиняя только во всем меня и настаивая на психотерапевте".

Также в заметках погибшая писала Бишимбаеву, "Я не твоя игрушка", "Надо научиться быть опорой друг другу".

После Бишимбаев высказался о стрессе, который в отношениях испытывала Нукенова.

Напомним, на предыдущем судебном заседании прокурор ходатайствовала об исследовании протокола осмотра видеозаписей из ресторана "Бау" и осмотра места происшествия. Однако адвокаты потерпевшей стороны и брат Салтанат Нукеновой попросили не показывать публично фото и видео.

Позже прокурор описал, что происходило на записи.

Кроме того, после перерыва адвокат второго подсудимого Байжанова выступил с просьбой рассадить его с Бишимбаевым. По словам защитника, между ними произошла перепалка.

Далее было просмотрено еще несколько видеозаписей, некоторые из которых уже демонстрировались публично. На одной, где слышен только звук, был записан разговор Бишимбаева и Нукеновой в ЦКЗ "Казахстан".

Также Бишимбаев описывал события дня перед смертью девушка и рассказывал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане "Бау".

В ходе допроса стороне защиты Бишимбаева сделали замечание за введение суда в заблуждение.

Далее Куандык Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. По словам подсудимого, некоторые травмы до своей смерти Нукенова получила сама. Однако он заявил, что позже все же разозлившись нанес ей несколько ударов.

Позже он объяснял, зачем попросил удалить записи с камер видеонаблюдения.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова – гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии – в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра" – родственника Бишимбаева, – в заведении которого скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата – в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.