Бишимбаев ответил, почему позвонил гадалке вместо "скорой", когда Нукенова умирала

Экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве жены Салтанат Нукеновой, рассказал, почему позвонил гадалке, а не в "скорую" помощь, передает корреспондент NUR.KZ.

Государственный обвинитель спросила подсудимого Бишимбаева, почему он не позвонил в "скорую" помощь, когда его гражданская супруга Салтанат Нукенова потеряла сознание в ресторане BAU.

"Смерть наступила через 6-8 часов после нанесения черепно-мозговой травмы. Вот вы ее любили. Вы, любя, лицезрели ее с телесными повреждениями? Почему не вызвали вовремя "скорую"? Говорите, что звонили гадалке. Она избитая лежала, не вставала уже - почему вы не зовете "скорую", а звоните гадалке?" - спросила прокурор.

"Да, вот это моя большая ошибка. Я ничего не могу сказать. Единственное, я говорил, что часа в 4, когда она не отреагировала на нашатырь, он (Байжанов - прим.) предложил вызвать "скорую", я сказал: "Давай подождем один-два часа", - сказал Бишимбаев.

Гособвинитель также спросила, что в поведении Салтанат Нукеновой вызвало в Бишимбаеве такой всплеск эмоций, из-за которого он начал агрессивно наносить удары.

"Спровоцировал ее мат. Там на видео видно, что она уходит и говорит мне вслед. Я ухожу в сторону, она начала материть меня в спину. Это меня спровоцировало.

В целом, вы должны понять, что я 6 или 7 часов просто слушал, пытался успокоить ее. Просто я психологически измотался, устал физически. Более того, я же рассказывал, что она сделала такой жест, когда все выкинула и смыла - это меня морально задело. Представьте, вам, наверное, трудно это представить, но 6,5 часов я подвергался такому психологическому воздействию. Это не оправдывает мое поведение", - сказал Бишимбаев.

Напомним, вчера Куандык Бишимбаев давал показания о случившемся в ночь смерти Салтанат Нукеновой.

По его словам, наутро его испугало, что Салтанат Нукенова спит слишком долго. Чтобы успокоиться, он позвонил "знакомой ясновидящей".

"К 10:30 я забеспокоился и позвонил знакомой-ясновидящей, спросил: "Мы пытались ее разбудить, она не проснулась, с ней все в порядке? У нее такой синяк - я не знаю, откуда он, вы можете посмотреть", - говорил Бишимбаев.

В Астане прошло очередное заседание суда по делу экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева и директора "Гастроцентра" Бахытжана Байжанова.

Сегодня в суде был исследован телефон Салтанат Нукеновой. Гособвинитель зачитала заметку, сделанную в телефоне. В одной из них Салтанат написала, что Бишимбаев даже не извинился за измену.

В другой заметке убитая писала о своем виденье счастливых отношений с Бишимбаевым.

Сам подсудимый Куандык Бишимбаев высказался о стрессе, который испытывала Салтанат Нукенова в отношениях с ним.

Также сегодня были озвучены результаты экспертизы тела Салтанат Нукеновой. Согласно материалам, смерть наступила 6-8 часов после получения травм.

Вчера Бишимбаев давал показания в суде. Он описал события дня перед смертью Салтанат и рассказал о концерте, во время которого между ним и Нукеновой начался конфликт. Также подсудимый озвучил свою версию того, что происходило после этого в ресторане BAU.

Также Бишимбаев говорил непосредственно о самой ночи, когда Салтанат получила травмы, приведшие к ее гибели. Он заявил, что, разозлившись, нанес ей несколько ударов, но другие повреждения она, по его словам, получила сама.

Ранее Айтбек Амангельды, брат Салтанат Нукеновой, выступающий потерпевшим по делу, также рассказал, что произошло в день смерти его сестры.

Он также показал в зале суда фото Салтанат Нукеновой с синяками на лице, заявил, что его сестра восемь раз пыталась уйти от Бишимбаева, не хотела официально регистрировать отношения с судимым экс-министром и планировала обратиться в полицию.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастроцентра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева. В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные.

Ранее гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями. Рассказал прокурор и о том, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Подсудимый Бишимбаев не признал вину.