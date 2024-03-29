Свидетель: Служба госохраны проверяла "Гастроцентр" в день убийства Салтанат Нукеновой

В день убийства Салтанат Нукеновой "Гастроцентр" посетила Служба государственной охраны, об этом на заседании суда сообщила свидетель, передает корреспондент NUR.KZ.

Администратор "Гастроцентра" рассказала, что работает до 23:00 и вечерами сдает ночному охраннику первый этаж здания. При этом второй этаж продолжает работать - и общий вход остается открытым. Она отметила, что не видела Бишимбаева в день убийства, а также не видела и его супругу. Ранее подсудимый приходил с детьми на первый этаж "Гастроцентра".

"8 ноября я ушла после смены ближе к часу ночи. Без надобности я не поднимаюсь в ресторан BAU, я знаю менеджера. 9 ноября я пришла на работу в 10 утра. Байжанова видела. Он мне позвонил в тот день, спросив, могу ли я удалять видеозаписи - я сказала, что не умею этого делать", - говорит свидетель.

Она рассказала, как взяла ключи от диспетчерской и ее коллега стал удалять записи с видеокамер.

"Я не интересовалась (зачем удалять видео - прим. ред.), потому что у меня таких отношений нет с ним, только по работе, я не могу спрашивать. Интересоваться в мои обязанности не входило", - говорит девушка.

Она отметила, что то, что происходит на втором этаже, сотрудники первого этажа не слышат.

"На первом этаже фоновая музыка. Заведения на втором этаже изолированы. Санитарный день нас не коснулся. Ранее не знала про санитарный день.

Охранник сказал, что с ночи находятся сотрудники из-за встречи президентов, которая была запланирована на следующий день в Talan Towers. И сказал, что сотрудник СГО (госохрана - прим. ред.) сказал, чтобы я подошла. Он сказал, что усиление (охраны порядка - прим. ред.) - и нужно обойти.

Первый этаж мы обошли. Я сказала, как придут сотрудники второго этажа, я ему сообщу - и он сможет подняться", - сообщила свидетель.

По ее словам, сотрудник СГО должен был осмотреть второй этаж. Администратор отметила, что Talan Towers находится рядом с "Гастроцентром" и балкон BAU выходит на сторону бизнес-центра.

"Когда свет загорелся, я поняла, что сотрудники пришли. Я проинформировала сотрудника СГО и сопроводила его до ресторана - его встретила управляющая и Байжанов (директор "Гастроцентра" - прим. ред.). Когда госмероприятия бывают, то сотрудники у нас дежурят", - говорит свидетель.

Она отметила, что узнала о произошедшем когда приехала полиция. В этот момент проходил киновечер, гости смотрели фильм, и администратору пришлось их успокаивать из-за того, что в здание забежали полицейские. Первый этаж продолжал работать.

Отметим, что 9 ноября в Астане проходила встреча Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали сегодня.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.