"Так скажи, так скажи": Байжанов в суде заявил, что Бишимбаев на него оказывает давление

В Астане проходит судебное заседание по делу об убийстве Салтанат Нукеновой. Сегодня в суде продолжил давать показания Куандык Бишимбаев, передает корреспондент NUR.KZ.

После перерыва адвокат Байжанова выступил с просьбой рассадить подсудимых Бишимбаева и директора "Гастроцентра" Байжанова.

"Можно обеспечить, чтобы подсудимые Байжанов и Бишимбаев сидели раздельно? Чтобы у Бишимбаева не было возможности обращаться к Байжанову – это желание Байжанова. Байжанов считает, что на него оказывается давление, сейчас какая-то перепалка между ними", - заявил адвокат Байжанова.

"Да он на меня всячески давление оказывает – так скажи, так скажи. По поводу дачи показаний", - добавил Байжанов.

Суд предложил рассмотреть этот вопрос.

"Хорошо, давайте рассмотрим этот вопрос, подумаем, как можно сделать – технически получится у нас или нет (раздельно посадить - прим. ред.)", - сообщила судья.

Бишимбаев в ответ попросил Байжанова и его семью вернуть ему документы, не связанные с этим делом, "и более ничего".

С первой частью выступления Бишимбаева в суде можно ознакомиться в данном материале. А по данной ссылке можно перейти ко второй части его рассказа. Продолжение выступления Бишимбаева о ночи, когда погибла Нукеновой, можно изучить в данном материале.

Убийство Салтанат Нукеновой

Напомним, 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны в результате нанесения телесных повреждений скончалась Салтанат Нукенова - гражданская супруга экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева. Бишимбаев и стал подозреваемым в избиении и впоследствии - в убийстве.

12 ноября Куандыка Бишимбаева арестовали на два месяца. Под стражу взяли также директора "Гастро-центра", в котором скончалась Нукенова. Его подозревают в укрывательстве преступления.

Ранее брат погибшей Нукеновой также заявил, что настаивает на том, чтобы суд над Куандыком Бишимбаевым проходил в открытом режиме, так как семья погибшей опасается влияния семьи Бишимбаевых на судебный процесс.

В начале января стало известно о завершении следствия по делу Бишимбаева.

В МВД также называли статьи, по которым велось расследование: самого экс-министра обвиняют по двум статьям, убийство и истязание, а его брата - в укрытии преступления.

26 февраля в пресс-службе горсуда Астаны рассказали некоторые подробности дела об убийстве Салтанат Нукеновой, в котором подозревают ее супруга Куандыка Бишимбаева.

Отметим, Бишимбаев просил, чтобы его судили присяжные. Ранее мы рассказывали, как проходит отбор.

Судить обвиняемого будет суд присяжных, состоящий из 12 человек, которых отобрали ранее.

Также гособвинитель озвучил подробности отношений Бишимбаева с Салтанат Нукеновой, рассказав, что он унижал девушку, избивал и запрещал общаться с родственниками и друзьями.

Кроме того, прокурор рассказал, что происходило накануне и в день гибели Салтанат Нукеновой. Он сообщил, что Бишимбаев задался умыслом совершить это преступление.

Сам подсудимый не признал вину в предъявленном ему обвинении.

Второй подсудимый, Байжанов, рассказал, что не понимал, что Салтанат Нукенова умирает.

1 апреля экс-министр Куандык Бишимбаев, которого обвиняют в убийстве своей гражданской супруги Салтанат Нукеновой, выступил в суде со своей версией случившегося. Бишимбаев сказал, что "не рассчитывает на прощение".

Также в зале суда зачитали переписку от 9 ноября 2023 года между двумя подсудимыми - Бишимбаевым и директором "Гастроцентра" Байжановым.

На судебном процессе мать Салтанат Нукеновой не смогла сдержать эмоций и обратилась к подсудимому, сказав ему: "Ты убивал ее 8 часов".

Куандык Бишимбаев в свою очередь рассказал, как впервые познакомился с Салтанат. Также он сообщил о том, когда начались проблемы в отношениях с Салтанат.

Кроме того, дал показания сам подсудимый, он заявил, что в его действиях не было умысла и не было особой жестокости, но без ссоры, которая произошла между ним и Салтанат, трагедии в этот вечер могло не произойти.

Также он рассказал, как требовал от Салтанат объяснений за интимное видео, которое ему, по словам подсудимого, прислали.

Помимо этого, судья сделала замечание прокурору, сказав, что та перешла на крик, обращаясь к подсудимому.

Также Бишимбаев рассказал о разводе по мусульманским традициям, который произошел между ним и Салтанат. Адвокаты подсудимого пытались приобщить к делу фото Нукеновой и Бишимбаева с Мальдив.

А сегодня в суде Бишимбаев рассказал о последнем дне жизни Нукеновой.

В ходе допроса адвокаты Бишимбаева продемонстрировали в суде огромные фото VIP-зала, где произошло преступление. Однако адвокат потерпевших заметила, что фото сделаны в марте, то есть уже после убийства. Тем самым защитники подсудимого ввели суд в заблуждение. Судья сказала, что суд примет соответствующие меры при вынесении окончательного решения по делу.

Также сегодня в суде рассказали, что засняли камеры ресторана "Бау", где скончалась Салатанат Нукенова.

Отметим, суд запретил показывать публично фото травм Салтанат Нукеновой.